Sénégal: Pr Ndioro Ndiaye à la tête de la mission d'observation électorale de la CEN-SAD

Dakar — L'ancienne ministre sénégalaise, Pr Ndioro Ndiaye, conduira la mission d'observation électorale de la communauté des Etats Sahélo-sahariens (CEN-SAD) au Burkina Faso à l'occasion du scrutin présidentiel et législatif du 22 novembre , a appris l'APS.

"Cette mission d'observation conduite par le Pr Ndioro Ndiaye, ancienne ministre de la République du Sénégal et ancienne Directrice générale adjointe de l'OIM et composée des représentants des différents pays membres, répond à l'un des objectifs principaux de la CENSAD", indique un communiqué reçu de l'organisation.

Les objectifs de la Mission sont de "fournir un compte rendu, une évaluation précise et impartiale de la qualité des élections au Burkina Faso, évaluer la concordance entre les acquis démocratiques et les normes idoines aux plans régional et international".

Il s'agira aussi de "déterminer leur conformité aux normes régionales, continentales et internationales en matière d'élections démocratiques ; formuler des recommandations pour l'amélioration des futures élections ; apporter le soutien et l'expertise nécessaires au bon déroulement d'élections libres, transparentes et démocratiques et ce, pour l'instauration d'une paix durable".

La Mission fera également de recommandations "nécessaires à l'amélioration des performances comme de la pertinence du système électoral burkinabé".

Le communiqué rappelle que la CEN-SAD est une organisation internationale regroupant 28 États africains ayant pour but de faciliter les liens économiques, sociaux et culturels entre les États-membres.

Elle a aussi pour but de "consacrer le principe de non-agression et de non-ingérence dans les affaires intérieures de ses États membres".

En plus de sa mission de consolidation des acquis démocratiques au sein des états membres, la CEN-SAD qui a le statut de communauté économique régionale et d'observateur à l'Assemblée générale de l'ONU, "déploie une mission d'observation composée des d'observateurs des pays membres".