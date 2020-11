Togo: Serment d'Hippocrate

Le syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo (SYNPHOT) menace de faire grève si les pourparlers avec le gouvernement n'avancent pas.

Le Pr Komivi Adjo, responsable des soins au CHR Lomé-Commune (centre de prise en charge des cas positifs du covid19), se veut rassurant.

'On a prêté serment et on fera notre devoir en soignant les patients', a déclaré le pneumologue.

Il espère que la grève pourra être évitée grâce à un dialogue entre les syndicats et le gouvernement. Il demande d'ailleurs à ses collègues de mettre un peu d'eau dans leur vin et de faire preuve de souplesse et d'ouverture.

Une paralysie du système de la santé n'est pas envisageable en cette période de pandémie.

Les syndicats réclament beaucoup de choses en même temps, fermement du prime Covid, d'une assurance liée à l'épidémie, renforcement des effectifs ...