Afrique: Elim. CAN 2021 - La Gambie se relance et prend la tête du groupe D

Belle opération pour la Gambie après sa défaite contre le Gabon il y a quelques jours. Ce lundi, les Scorpions se sont imposés à domicile (2-1) face aux Panthères à l'occasion de la 4è journée des éliminatoires de la CAN 2021.

L'épisode de la nuit qu'ils ont passé à l'aéroport de Banjul a peut-être joué en leur défaveur. Mais Aubameyang et ses coéquipiers ne semblaient pourtant pas atteints par la situation toute la première mi-temps de cette rencontre. Bien entrés dans le match, ils joueront comme il le faut pendant les premières 45 minutes.

C'est en seconde période que tout va se compliquer pour les Panthères. Une erreur de leur gardien permet d'abord à Modou Barrow d'ouvrir le score à la 49è minute alors que le Gabon était en pleine confiance.

Musa Barrow enfonce le clou quelques minutes plus tard et redonne un peu plus d'avance à la Gambie. La réduction du score de Bruno Ecuele Manga ne changera rien à l'issue de la rencontre.

Grâce à sa victoire, la Gambie prend la tête du groupe D avec 7 points et une différence de buts plus avantageuse que le Gabon. Les Panthères sont deuxième et garderont cette place quelque soit l'issue du match Angola-RD Congo.