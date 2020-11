Gabon: Mouila/L'administration forestière en formation

Les Officiers de police judiciaire à compétences spéciales des provinces de la Ngounié et la Nyanga récemment en semaine de renforcement des acquis à Mouila

(Gabonews) : La rencontre du chef-lieu de la Ngounié a regroupé les responsables des Eaux et forêt de la région Ngounié/Nyanga au sud du Gabon. Les OPJ de ces deux provinces ont pu renforcer leurs capacités en terme d'interprétation et d'application des dispositions juridiques fauniques et des aires protégées.

L'Agence nationale des parcs nationaux (ANPN) et la direction générale des aires protégées ont durant 72 heures coordonné le séminaire au profit des cantonnements des Eaux et forêt non éloignées des frontières avec le Congo. La criminalité faunique s'accentue dans la Sous région du Bassin du Congo, le Gabon tient à décourager les éventuels hors-la-loi. Le projet de la gestion de la faune et des conflits homme faune principalement l'homme et l'éléphant (GefaGhe).

S'adressant aux participants, le gouverneur de la Ngounié, Paulette Mengué M'Owono a indiqué : la résolution de ce conflit passe d'abord par la maîtrise de tout arsenal juridique en République gabonaise à savoir le code forestier, la loi sur les parcs nationaux et la rédaction des procès verbaux.

Le Substitut du Procureur de la République près le tribunal de 1ere instance de Mouila, Léonce Mba Mihindou et le juriste expert en droit forestier, Bernard Ondo Mba se sont pliés à un exercice pédagogique face à l'assistance. L'environnement constitue un défi majeur pour les défenseurs de la nature. Au Gabon, la viande de gibier est très consommée et surtout régulièrement vendue sur le marché local. La chaîne de sensibilisation s'allonge.