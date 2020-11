Afrique: Humanitaire/Covid-19 - Tournée africaine de Global Mercy en 2021

L'ONG américaine, Global Mercy, qui fait naviguer des hôpitaux flottants au profit des personnes privées d'accès aux soins, notamment en Afrique, sera en Afrique en 2021.

Dès 2021, le Global Mercy rejoindra l'Africa Mercy, pour prodiguer des soins de santé et des opérations chirurgicales en Afrique. Mercy Ships, son second navire-hôpital serait le nouveau bâtiment le plus grand au monde. Sa construction a débuté il y a cinq ans. Le Docteur Pierre M'Pelé, directeur de Mercy Ships Afrique, rappelle que chaque année, près de 17 millions de personnes dans le monde meurent par manque de soins chirurgicaux, dont plus de 93% vient en Afrique subsaharienne.

L'ONG Mercy Ships déploie ses navires-hôpitaux pour proposer des interventions chirurgicales gratuites de première qualité aux plus démunis. Entre 1990 et 2020, Mercy Ships aura réalisé plus de 100 000 interventions chirurgicales, formé plus de 40 000 professionnels de la santé, rénové plus d'une centaine d'infrastructures sanitaires et mis en œuvre plus d'un millier de projets communautaires en Afrique. Le Global Mercy va plus que doubler la capacité d'intervention de Mercy Ships en Afrique.

Mercy Ships aura conduit une trentaine de missions humanitaires dans quatorze pays d'Afrique subsaharienne (Afrique du Sud, le Bénin, le Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Madagascar, Sierra Leone, Sénégal, Togo).

« Alors que la Covid-19 menace la stabilité des systèmes de santé déjà fragiles à l'échelle mondiale, la nécessité de fournir des soins chirurgicaux accessibles et vitaux est plus importante que jamais », a déclaré la présidente de Mercy Ships, Rosa Whitaker. Pour elle, l'arrivée du Global Mercy représente « un engagement unique pour soutenir le renforcement des systèmes de santé en Afrique au nom des plus vulnérables ».

Le navire pourra accueillir plus de 600 bénévoles professionnels du monde entier représentant des disciplines variées. S'y côtoieront notamment des chirurgiens, des marins, des cuisiniers, des enseignants, des électriciens, le personnel d'accueil, etc.

Des espaces sont conçus pour accueillir jusqu'à 950 membres d'équipage dont un auditorium de 680 places, une école, un gymnase, une piscine, un café, une boutique et une bibliothèque, lorsque le navire sera à quai.

L'ONG soutient également le système de santé des pays hôtes par la formation des professionnels de la santé et la rénovation d'infrastructures. Fondé en Suisse en 1978 par Don et Deyon Stephens, Mercy Ships est intervenu dans 55 pays à travers le monde, fourni des prestations d'une valeur de 1,7 milliard de dollars, et impacté la vie de 2,8 millions de personnes. À bord de son navire, chaque année, une moyenne de 2 000 volontaires issus de cinquante pays contribuent à l'œuvre de Mercy Ships.