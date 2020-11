Ile Maurice: Roches-Noires - Kailashsingh Neerputh, leader de Sevila / «L'équipe sortante n'a rien fait de concret pour le village»

interview

Quelles sont vos motivations à prendre part à ces élections villageoises ?

On constate qu'il y a des manquements en termes d'infrastructure, de développement durable, de provision pour la santé publique, l'éducation, les sport et loisirs et l'organisation d'événements socioculturels dans notre village. Beaucoup constatent que l'équipe sortante n'a rien fait de concret.

Quelles sont les priorités par rapport aux changements qui devront être apportés au village ?

Nos priorités sont l'aménagement d'un espace vert en face du Domaine du Levant, de planter plus de mangliers afin de préserver notre écosystème marin et relancer la culture ARET COUPE, ANOU PLANTE. Sans oublier l'asphaltage de toutes nos routes, l'aménagement de trois abribus et de passages cloutés ainsi que la construction de toilettes publiques additionnelles sur deux sites.

Nous devons assurer que toutes les routes et le parcours de santé soient suffisamment éclairés pour assurer la sécurité des usagers. Nous demanderons également aux banques de faire installer des ATM dans notre village.

Sur le plan de l'éducation, nous voulons offrir des leçons particulières gratuites et des aides financières, fournir des livres, cahiers et autres matériels scolaires aux enfants nécessiteux. Des ordinateurs et l'accès à l'Internet doivent être disponibles dans le village hall.

Sur le long terme, nous projetons d'aménager un jardin d'enfants dans le village. Nous ferons aussi construire plus de kiosques sur les deux plages publiques, un complexe sportif pour le football et le basket-ball. La rénovation complète des vestiaires du terrain de football fait aussi partie de nos projets. La santé des habitants ne sera pas négligée avec l'organisation régulière de campagnes de dépistage.

Les personnes du troisième âge bénéficieront d'un programme d'accompagnement. L'introduction de classes de yoga, de méditation, de zumba et de mus ique et danse, ainsi que la promotion de l'artisanat, est en bonne place dans notre programme.

Quelle est votre vision pour le village, si vous obtenez un mandat ?

Notre vision est claire et simple : le développement durable du village. Notre équipe a une panoplie de projets correspondant aux besoins des jeunes, des femmes, des personnes du troisième âge, des démunis et pour les gens autrement capables.

Les élections villageoises se tiennent après huit ans et beaucoup de jeunes y participent, certains faisant leurs premiers pas en politique. Est-ce le cas pour vous ?

Notre village n'a pas atteint le niveau de développement auquel on s'attendait et on pense qu'il faut donner l'opportunité aux jeunes justement. Effectivement, notre équipe est jeune et dynamique.

Comme nombre d'électeurs peuvent en témoigner, ils sont plus que déterminés à remplacer les anciens élus. Enough is enough! Ils veulent absolument déraciner les anciens et faire confiance à une jeune équipe.

Avez-vous une appartenance politique ?

Notre équipe est là pour faire du travail social au niveau du village, et on peut confirmer qu'aucun de nos candidats n'a d'appartenance politique. Nous tenons aussi à souligner que nous avons le soutien de deux habitants de l'endroit. Il s'agit de Sachine Ghoorbin et Avish Goodur.