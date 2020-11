Ile Maurice: Cascavelle - Des candidats unis pour améliorer le quotidien des habitants

Un endroit dépourvu d'activités, c'est ainsi que les candidats aux élections décrivent le village de Cascavelle, auquel ils souhaitent redonner vie.

À quelques encablures de Casela Nature Park et du Cascavelle Shopping Village se niche le village de Cascavelle. Selon Mungrah Mahadeo, qui participe pour la seconde fois à ces élections villageoises, ce bled de 800 habitants est dépourvu de loisirs, pour les jeunes, particulièrement. Une équipe a donc été constituée en vue d'apporter les changements nécessaires. Quant au Mouvement Populaire Beaux-Songes/Cascavelle, quatre femmes et cinq hommes briguent les suffrages du 22 novembre. Âgés de 33 à 54 ans ils proviennent de Beaux- Songes, Camp-Créole et Cascavelle.

Pour ces villageoises 2020, l'accent est mis sur l'avenir des jeunes. Mungrah Mahadeo voudrait que soient aménagés un terrain de football, ainsi qu'un complexe pour faire de la gym en plein air comme celui existant à La Source : «Le fléau de la drogue synthétique est très populaire dans notre village», constate-t-il. Patrick Sanchez, candidat pour la seconde fois également, abonde dans le même sens. «Il nous manque beaucoup de choses, un terrain de football serait une bonne solution pour encadrer les jeunes.» Il note aussi un manque d'espace vert pour les enfants.

Quant à leur colistière Poonam Boyjonauth pour se faire élire, cette dernière mise beaucoup sur ses longues années et son expérience de 17 années dans le village de Cascavelle, sur le fait de «connaître beaucoup de gens» et d'être appréciée par les habitants : «Je fais énormément de travail social dans la région. Je me présente pour tenter d'en faire davantage dans le village.» Elle aussi révèle le manque d'activités général, que ce soit pour les jeunes ou les personnes âgées, qui bien souvent sont assis à ne rien faire. «Nous avons beaucoup à apprendre de nos aînés. On veut qu'ils puissent s'épanouir pour qu'ils puissent sortir de la monotonie.»

L'autre projet en vue concerne l'amélioration de la desserte du village par le transport public. Si les candidats reconnaissent qu'un bus individuel dessert la route principale, ils expliquent qu'il faut que les autobus puissent entrer dans le village pour y déposer les habitants. «Cela affecte beaucoup les personnes âgées.» Serait-ce la raison pour laquelle le parti a choisi un bus pour représenter leur parti ? «Il manque des bus, et celui-ci est le seul qu'on ayons», ironise Patrick Sanchez.