Madagascar: Forum national des entrepreneurs - Vers la création d'un réseau de professionnels

La Jeune Chambre Internationale (JCI) Antananarivo et le Club des Entrepreneurs de MED (Madagascar Entreprises Développement) organisent la 2e édition du Forum national des Entrepreneurs du 20 au 21 novembre 2020 au campus Sésame à Ambatoroka.

« L'objectif consiste à créer un réseau de professionnels dans le domaine de l'entrepreneuriat. Nos cibles sont les entrepreneurs, les start-uppers, les porteurs de projets et les organismes oeuvrant dans le domaine de l'entrepreneuriat », a déclaré Ratsimbaharison Sandy, directeur du projet au sein de la JCI Antananarivo, lors d'une conférence de presse hier au siège du MED à Tsaralalàna. Le thème sera axé sur « Entrepreneurs engagés, acteurs de développement ». Dans le cadre de cet événement, une conférence-débat aura également lieu en vue d'identifier les problèmes rencontrés par les entrepreneurs tout en avançant des pistes de solutions y afférentes.

Renforcement de compétences. En outre, le Club des Entrepreneurs de MED qui regroupe les entrepreneurs bénéficiant de la formation prodiguée par ce dernier, va organiser des échanges et des partages d'expériences entre les membres, en plus de la création de ce réseau. Ce sera également une opportunité de présenter leurs produits au grand public. Parlant de MED qui est le partenaire officiel de ce forum national des entrepreneurs, « c'est une structure d'appui et d'accompagnement des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) via la mise en œuvre d'un programme d'appui aux TPME dans neuf pays dont Madagascar, en partenariat avec l'Institut européen de coopération et de développement.

Notre but est de renforcer les compétences en matière de gestion des entrepreneurs en activité ou des porteurs de projet, formels ou informels. Ils bénéficient ensuite d'un accompagnement pendant un an pour pérenniser leurs activités », a expliqué Landry R. Tsao, directeur exécutif de MED. Pour Maya Razafindrakoto, responsable du partenariat au niveau du programme entrepreneuriat de l'ambassade de France, qui est aussi un partenaire officiel de l'événement, il a annoncé que 22 jeunes entrepreneurs sont actuellement bénéficiaires d'un accompagnement gratuit pendant un an.