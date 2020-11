Madagascar: « Journée internationale des régions » - Encourager les dispositifs de partenariat associant les régions

A l'occasion de la journée internationale de la région Analamanga, le gouverneur et ses collaborateurs présenteront aux différents acteurs leurs priorités à court et moyen terme, ainsi que leurs réalisations pendant ces deux dernières années.

C'est dans le cadre de l'IEM, et en exécution du Programme Général de l'Etat (PGE), que le ministère des Affaires Etrangères et le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation ont lancé la « journée internationale des régions », hier à Anosy. L'initiative a pour objectif de soutenir le développement de chaque région du pays en offrant une plateforme de rencontre et d'échanges entre les acteurs du développement des régions, d'une part, et les missions diplomatiques, les partenaires techniques et financiers, les organismes bilatéraux et les ONGE établis et représentés à Madagascar, d'autre part. Toujours est-il que cette « journée internationale des régions » sera ainsi célébrée à travers toutes les régions de Madagascar afin de préserver leurs potentiels socio-économiques et leur assurer une ouverture sur les opportunités de partenariat international pour le développement.

Coordination. Cette opération rejoint également le mandat du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, qui est de faciliter et encourager les dispositifs de partenariat associant les régions, dans leurs missions de coordination du développement économique et social, et les différents acteurs extérieurs et internationaux. Notons que la première édition de la « journée internationale des régions » est consacrée à la région Analamanga, en collaboration avec les autorités de la région.

Elle se tiendra du 26 au 28 novembre sur le thème « Analamanga, pionnier du développement local, moteur de l'émergence de Madagascar ». Cette journée internationale des régions devrait notamment faire ressortir ceux qui s'intéressent vraiment aux régions pour sortir le pays de sa situation actuelle.