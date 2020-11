Madagascar: Cinéma - "Aza kivy » sélectionné au Festival Ifda

Nantenaina Lova, défendra les couleurs malgaches à l'Ifda.

Si le festival panafricain de court métrage aura bientôt lieu à Madagascar, le documentaire « Aza Kivy » de Nantenaina Lova est sélectionné au festival Ifda aux Pays-Bas. Abordant la vie quotidienne des gens dans le Sud, « Aza kivy » est décliné également en Français et en Anglais. Sélectionné en compétition et en première mondiale, le second long métrage du réalisateur fait partie de la collection documentaire « Tany sy olona ». La projection se tiendra le 23 novembre au théâtre de Tuschinski, suivi d'un débat autour du film avec le réalisateur Nantenaina Lova.

L'international documentary filmfestival Amsterdam est le plus grand festival mondial du film documentaire. Créé en 1988, c'est le rendez-vous incontournable des cinéastes dans la catégorie documentaire. Le but de l'Ifda est de promouvoir la création de documentaires et de les présenter au plus large public possible. Actuellement, le festival rassemble plus de 125 000 personnes sur une période de onze jours avec environ 250 films en projection.