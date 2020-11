Egypte: La région hôtelière située derrière le Grand musée égyptien examinée par le PM

La vaste région hôtelière, d'une superficie de 52 feddans, qui se situe derrière le Grand musée égyptien a fait l'objet d'examen par le Premier ministre (PM), Moustafa Madbouly lors d'une réunion interministérielle lundi, 16 nov.

Le chef du gouvernement a demandé le développement et l'exploitation de cette région selon les normes internationales, laquelle se trouve à proximité du plus important et plus grand musée du monde, ajoutant que l'investissement de cette zone de manière optimale réaliserait d'énormes recettes et une propagande touristique inégalée.

La réunion s'est également penchée sur le suivi de projets nationaux.

Pour sa part, le ministre du Tourisme et des Antiquités, Khaled El-Anani a fait un exposé sur la situation relative à la région entourant le Grand musée, concernant le nombre de chambres d'hôtels disponibles et la nécessité de la création de nouvelles extensions hôtelières et d'autres installations touristiques.

Au terme de la réunion, le premier ministre et les ministres sont tombés d'accord sur l'élaboration d'une étude exhaustive à cet égard, en l'espace d'une semaine, laquelle sera examinée de manière intégrale.