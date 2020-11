Egypte: Des méthodes de fabrication innovantes pour la mise en œuvre de projets nationaux en Égypte et dans les régions arabe et africaine (OAI)

Le président de l'Organisation arabe pour l'industrialisation, Abdel-Moneim Al-Taras, a affirmé mardi, 17 nov, l'importance de mettre en oeuvre les directives du président Abdel Fattah Al-Sissi, de renforcer la coopération constructive entre les institutions de l'État et d'exploiter les capacités nationales d'industrialisation pour réaliser les projets nationaux de développement.

Cette déclaration a été faite lors de la signature du protocole de coopération entre l'OAI et la compagnie internationale pour les services pétroliers et industriels IN COME.

M. Al-Taras a indiqué s'être mis d'accord avec la compagnie sur la mise en œuvre de projets nationaux en tirant parti des matériaux et des équipements produits par l'OAI selon les normes internationales et à des prix concurrentiels.

Il a fait état de l'accord conclu sur la formation d'un comité commun en charge d'examiner la réalisation de projets en Égypte et dans les pays africains et arabes, confirmant que cette coopération permettrait de générer des emplois et d'acquérir des compétences et des expériences modernes conformément à la 4e révolution industrielle.

Pour sa part, le partenaire exécutif de la compagnie IN COME Amr Chata a exprimé sa confiance dans le succès de cette coopération, surtout pour la vision et la stratégie évidente que possède l'OAI pour la mise en œuvre des projets de développement selon les plus hauts niveaux de compétence.