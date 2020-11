Afrique: L'islam appelle à la tolérance, au dialogue et au vivre-ensemble entre les adeptes des diverses religions

L'islam est la religion de la tolérance, la miséricorde et appelle à la coexistence et au dialogue avec l'autre, étant un devoir religieux et une nécessité humaine..... Le pluralisme et la diversité sont des preuves de la puissance et la sagesse de Dieu, a déclaré Chawki Allam, le mufti d'Egypte et président du Conseil supérieur du Secrétariat général des maisons de la fatwa dans le monde.

L'Islam et son prophète Mohammad (PSL) ainsi que les califes « bien guidés » (rashidoun) respectent et apprécient le pluralisme et la diversité, a affirmé le mufti dans un communiqué publié à l'occasion de la Journée internationale de la tolérance.

L'islam met l'accent sur l'unité de l'humanité quels que soient les enseignements divins, et Dieu a ordonné à son prophète de croire aux autres prophètes annoncés dans son livre, a-t-il indiqué...La tolérance religieuse se manifeste dans le comportement adopté par le prophète (PSL) avec les gens du livre (ahl al -kitab) juifs ou chrétiens, a poursuivi le mufti

Il a souligné que la tolérance religieuse, le dialogue et la cohabitation entre les adeptes de diverses religions permettaient de réaliser l'harmonie, assimiler les divergences et de mettre de côté les conflits.