Egypte: Al-Sissi salue la qualité de construction de la Cité des Arts et de la Culture dans la Nouvelle Capitale Administrative

Le président Abdel Fattah El-Sisi a inspecté, lundi 16 nov, un certain nombre de chantiers de construction dans la Nouvelle Capitale Administrative, qui comprenait la Cité des Arts et de la Culture, et le nouvel Opéra, qui est la plus grande Cité artistique et culturelle du Moyen-Orient, saluant la qualité de construction de ce projet.

Le chef de l'Etat a été informé de l'état d'avancement de ces projets et a écouté une explication de l'évolution des travaux. la Cité des Arts et de la Culture sera construite sur une superficie d'environ 127 acres et comprendra une gamme complète de théâtres, de diverses salles d'exposition, de cinémas et d'orchestres musicaux, a déclaré le porte-parole de la présidence, Bassam Radi.

Le président Al-Sissi a également inspecté le nouvel opéra, qui est une partie essentielle de la Cité des arts et de la culture, et devrait être le plus grand opéra du Moyen-Orient. Il contient une salle principale d'une capacité d'environ 2 200 personnes, ainsi que deux théâtres, un centre de création artistique et un musée de cire, a ajouté M. Radi.