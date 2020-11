Maroc: El Guerguerat - Le Maroc a initié une opération responsable pour rétablir le trafic civil et commercial (média australien)

Rabat — Le Maroc a initié une opération responsable pour restaurer le trafic civil et commercial au niveau du passage d'El Guerguerat, écrit le journal australien "Sydney Sun".

Confronté à des provocations sérieuses et inacceptables de la part des miliciens du "polisario" dans la zone tampon d'El Guerguerat au Sahara marocain, le Royaume du Maroc a décidé d'agir en conformité avec ses devoirs et en total accord avec la légalité internationale, souligne la publication.

Après avoir fait preuve de grande retenue, le Maroc "n'a eu de choix que d'assumer ses responsabilités en vue de mettre fin à cette impasse née de tels actes provocateurs et de restaurer la liberté du mouvement des civils et des marchandises", souligne le média, qui met en avant le caractère civil de l'opération qui s'est déroulée sans accrochage ni menace à la sécurité des civils.

Désormais, la région d'El Guerguerat est complètement sécurisée à travers la mise en place d'un cordon de sécurité, ajoute-t-il.

La même source rappelle qu'après avoir pris connaissance de l'engagement des Forces Armées Royales, les miliciens du polisario ont volontairement incendié le camp de tentes qu'ils avaient érigé et pris la fuite à bord de Jeeps et de camions vers l'Est et vers le Sud, sous les yeux des observateurs de la MINURSO.

La publication australienne fait observer en outre que le Maroc a informé de manière régulière le Secrétaire général de l'Onu et les hauts responsables onusiens, ainsi que plusieurs pays du voisinage à propos de ces développements d'extrême gravité, ajoutant que le Royaume a accordé le temps nécessaire pour les bonnes offices de l'Onu et de la Minurso pour pousser les miliciens du "polisario" à quitter la zone tampon.

Malheureusement, les appels de la Minurso et du SG de l'Onu outre les interventions de plusieurs membres du Conseil de sécurité n'ont pas abouti, relève toutefois la publication, notant que les provocations du "polisario" depuis 2016 ont constitué des actes prémédités de déstabilisation, violant le statut de la zone tampon et les dispositions des résolutions du Conseil de sécurité (2414 et 2440, notamment).

"Sydney Sun" fait remarquer également que de telles actions compromettent les chances de relancer le processus politique que cherche la communauté internationale et épuisent les chances de toute solution diplomatique (du conflit), soulignant que seul le "polisario" assume la pleine responsabilité et toutes les conséquences de ces actes.

Et de conclure que le Maroc demeure fermement attaché à la préservation du cessez-le-feu d'autant que l'intervention des FAR visait, à juste titre, à consolider ce cessez-le-feu en prévenant la récurrence de tels actes graves et inadmissibles qui violent l'accord militaire et menacent la stabilité et la sécurité régionales.