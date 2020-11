Sénégal: Covid-19 - Un don de plus de 900 millions FCFA de l'Italie pour soutenir les ménages et groupes vulnérables

Dakar — Le gouvernement italien a accordé mardi au Sénégal 1, 5 million d'euros, soit 984 millions de francs CFA, sous forme de don pour le financement du Projet d'appui à la résilience des ménages et groupes vulnérables contre la Covid-19 (PAREM).

La convention de financement a été signée par le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, et l'ambassadeur d'Italie, Giovanni Umberto De Vito.

Selon Amadou Hott, l'objectif du PAREM est de soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte contre la Covid-19 à travers le renforcement de la résilience des familles pauvres et groupes vulnérables.

"Au-delà des ressources mises en place par le gouvernement sénégalais, étant donné que la crise est encore là, il reste impératif de devoir continuer à mobiliser des financements supplémentaires pour assurer la résilience des populations, en particulier des familles et groupes vulnérables", a-t-il expliqué.

M. Hott a indiqué que le Sénégal apprécie à sa juste valeur ce don de l'Italie, qui vise à " renforcer les capacités de riposte" du ministère en charge de la famille.

Il a salué la vitalité de la coopération entre Dakar et Rome, qui s'affirme depuis une quarantaine d'années.

"Notre pays a toujours figuré dans la liste des pays dits privilégiés de la coopération italienne. Il me plait de magnifier la diversité des modes d'interventions de la coopération italienne dans notre pays", a-t-il souligné.

Le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération s'est félicité de la "constance" de la coopération italienne dans les domaines de la lutte contre la pauvreté et du développement humain.

Il s'est de même réjoui de la décision d'installer à Dakar le siège de l'Agence italienne pour la coopération au développement.

Pour sa part, l'ambassadeur d'Italie a félicité les autorités sénégalaises pour les résultats enregistrés dans la lutte contre la pandémie de Covid-19.

"Nous pouvons combattre et vaincre cette pandémie, à travers la collaboration internationale. C'est dans cet esprit que le gouvernement italien a décidé de soutenir le gouvernement sénégalais et son Programme de résilience économique et sociale (PRES), dans le but de soutenir les familles en difficulté et les groupes les plus vulnérables", a souligné Giovanni Umberto De Vito.

Il précise que le PAREM va toucher les populations des régions de Dakar, Louga, Thiès, Ziguinchor, Kolda, Kaolack et Sédhiou.

L'ambassadeur d'Italie ajoute que ses services ont choisi un procédé "flexible et rapide" comme le requiert l'urgence à travers les bourses économiques pour atteindre le plus grand nombre de familles pauvres et groupes vulnérables.

L'objectif vise à "mieux les soulager" dans cette période difficile en complément du don alimentaire fourni par le gouvernement.