Afrique de l'Ouest: Présidentielle et législatives au Burkina Faso - Ndioro Ndiaye va diriger la mission de la Cen-Sad

Le premier tour de l'élection présidentielle couplée aux législatives se tient le 22 novembre 2020 au Burkina Faso. La Communauté des États sahélo-sahariens (Cen-Sad) va participer à l'observation du processus électoral en déployant une mission d'observation, indique un communiqué.

Cette mission d'observation sera conduite par le Pr Ndioro Ndiaye, ancien ministre du Sénégal et ex-directrice générale adjointe de l'Organisation internationale des migrations (Oim).

D'après le document, la mission, composée des représentants des différents pays membres, répond à l'un des objectifs principaux de la Cen-Sad qui est de « préserver la paix, la stabilité et la sécurité dans l'espace sahélo-saharien ».

Les objectifs de la mission sont de fournir, entre autres, « une évaluation précise et impartiale de la qualité des élections au Burkina Faso, d'évaluer la concordance entre les acquis démocratiques et les normes idoines sur les plans régional et international et de déterminer leur conformité aux normes régionales, continentales et internationales en matière d'élections démocratiques ».

Cette mission a aussi pour objectif de formuler des recommandations pour l'amélioration des futures élections et d'apporter le soutien et l'expertise nécessaires « au bon déroulement d'élections libres, transparentes et démocratiques, etc. ».