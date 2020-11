Ile Maurice: Les charges provisoires contre les frères Dardenne rayées, leurs proches soulagés

Les charges provisoires contre les frères Jonathan et Josué Dardenne ont été rayées ce mardi 17 novembre par le magistrat Patten en cour de Mahébourg.

Sollicité, Jonathan Dardenne a remercié ses proches et tous ceux qui avaient exprimé leur soutien au moment de l'arrestation. «Ma fille subissait des railleries à l'école. Zot ti pé dir li so papa dan prizon. Elle retournait à la maison triste et la tête baissée. Cela me faisait de la peine. Mais aujourd'hui, c'est avec un grand sourire aux lèvres que l'adolescente est rentrée en exclamant «pena auken keys kont mo papa». Quant à Josué Dardenne, il se dit soulagé que le stress est maintenant derrière eux.

Pour rappel, Jonathan et Josué Dardenne avaient été arrêtés le 22 août dernier sans mandat d'arrêt suite à la plainte d'un agent de Sudheer Maudhoo contre eux. Ils étaient accusés de rogue and vagabond et assault with premeditation.