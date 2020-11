Congo-Brazzaville: Volleyball - Jean Claude Mopita rempile pour quatre ans à la tête de la fédération nationale

Jean Claude Mopita a succédé à lui-même à la tête de la Fédération congolaise de volleyball (Fécovo). Les volleyeurs ont renouvelé leur confiance à lui et à l'ensemble du bureau sortant lors de l'assemblée générale élective qui s'est tenue le 16 novembre au gymnase Henri-Elendé

Un choix logique puisque l'actuel président en poste depuis 2012 n'a pas eu de challenger. Il entame son troisième mandat de quatre ans avec un programme de développement sportif plein de nouveauté qu'il va exécuter avec les hommes dont il connaît parfaitement bien. Ce programme sera axé sur le renforcement de la politique de développement de la discipline en milieu scolaire creuset, selon lui, de l'élite de demain par la création et la multiplication des écoles de volleyball et des centres de développement de volleyball des jeunes filles et garçons au niveau des départements et leur dotation en matériel.

Il s'est engagé à apporter du soutien aux centres de formation existant en les dotant au mieux en équipements et matériels didactiques nécessaires, particulièrement les ballons , les filets et autres accessoires. Jean Claude Mopita a insisté sur l'organisation des compétitions des jeunes notamment dans les catégories minimes, cadets au niveau des ligues et au plan interdépartemental au travers des petites sélections des joueurs et joueuses sans oublier la reconstitution de toutes les catégories des sélections nationales en vue de motiver les jeunes à se valoriser techniquement.

Il a promis multiplier l'organisation des compétitions départementales, nationales et zonales pour continuer à marquer le retour du volleyball congolais sur l'échiquier zonal et continental avec l'ambition de gérer tôt ou tard la zone 4. Il s'est engagé à assurer la formation des cadres et officiels ainsi que celle des équipes volleyball féminin ainsi que la restructuration des ligues départementales et sous ligues dans les districts.

Dans le bureau actuel de la Fécovo, Jean Marie Ompebé, Euloge Simplice Lebi et Jean Paul Kiba conservent respectivement leur poste du premier, deuxième et troisième vice-président. Jean Baptiste Matondot Paunel reste le secrétaire général avec pour adjoint Louis Marie Mizingou. Livie Renate Bondzo Goma est la trésorière générale et Francis Diawa trésorier général adjoint. Omer Makoumbou, Sorelle Odzourga Ndoumba et Medah Josiane Anna Moungala sont les membres. Landry Matsimi Makita et Epiphanie Ibaka Ambeto sont les commissaires aux comptes.