Gabon: Lastrouville - Rentrée des classes au Lycée Jean Arsène Bouguendza

La rentrée scolaire a été effective dans la ville de Lastoursville le 16 novembre. Les établissements scolaires, primaires et préscolaires du secteur public ont vu leurs portes s'ouvrir aux élèves, collégiens et lycéens. C'est le cas par exemple du Lycée Jean Arsène Bounguendza où enseignants et apprenants ont débuté les cours.

La rentrée des classes est effective au Lycée Jean Arsène Bouguendza Le proviseur de cet établissement, Dieudonné Boukala mise sur l'obligation des résultats. Il ne veut pas perdre du temps et en profite pour donner son premier cours de l'année. Mais bien avant, il a été question pour lui, de sensibiliser les apprenants sur la question de la pandémie à coronavirus. Il a rappelé aux uns et aux autres la nécessité du « port du masque obligatoire par les professeurs et les élèves, de la distanciation physique à respecter ». Il a fait savoir également présence des gels hydro-alcooliques et une cuve pour le lavage des mains.

Les parents de certains élèves étaient aussi présents au sein de l'établissement pour l'inscription et la réinscription de leurs progénitures. Ils ont pour la plupart, jugé du bon déroulement des activités au Lycée.

Pour rappel, l'année scolaire 2019-2020, le lycée Jean Arsène Bouguendza a fait mention honorable avec des résultats plus que satisfaisants aux examens. 81% de réussite au BEPC et 98% de réussite au BAC. Le lycée Jean-Arsène Bounguendza fait partie des 5 meilleurs établissements scolaires publics du Gabon depuis 8 ans souligne le proviseur Dieudonné Boukala, que les bacheliers et étudiants qualifient de stratège.