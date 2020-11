Gabon: Open de Dakar 2020 - Les Panthères raflent 5 médailles

Les judokas gabonais présents à l'Open de Dakar au Sénégal, lequel s'est déroulé du 14 au 15 novembre dernier, ont réalisé une bonne moisson. Nos athlètes ont glané 5 médailles durant ce tournoi qui leur permettait d'améliorer leur classement mondial et olympique.

Deux médailles d'argent et trois de bronze. Loin d'être ridicules, deux judokas sont arrivés en finale et ont malheureusement perdu l'or, mais ont pu se consoler avec deux médailles d'argent. Il s'agit de Terrence Koumba et Luc Manogho, respectivement dans les catégories de -81kg et -91kg. Les autres athlètes qui les accompagnaient n'ont pas été aussi chanceux, mais ont tout de même obtenu le bronze ; Fernand Nkéro, chez les -60kg, Aboubakre Gotalowina, chez les -66kg et Marc Nzé Kala, -73kg, ont été sur la troisième marche du podium.

Une bonne moisson pour ces judokas qui sortaient pourtant d'une longue période de confinement. Malgré les conditions de travail assez restrictives et cela à cause la pandémie actuelle, la fédération gabonaise judo et de jijutsu a réalisé une bonne prestation dans la mesure où la délégation gabonaise présente à Dakar qui avait dans ses rangs 6 athlètes, a vu 5 d'entre eux rapporter des médailles.

Selon le secrétaire général adjoint de la Fédération, "ce fut une très belle compétition, même si elle n'a pas eu le même engouement que les Open précédents. Mais il y a quelques pays qui étaient là. La compétition s'est bien passée, nous étions au départ six athlètes, il y a un de nos combattants, l'international Koussou, qui a eu un problème de vol. Il est arrivé en retard alors que l'épreuve avait déjà débuté. Pour les cinq autres, les choses se sont bien passées. Nous avons obtenu cinq médailles, ce qui nous classe 5e sur 18 nations", a-t-il confié à des confrères.

Il s'agissait pour les Panthères du Gabon de préparer les prochains Championnats d'Afrique à court terme et pour d'autres d'améliorer leur classement mondial et olympique.