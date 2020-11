Gabon: Rentrée scolaire 2020/2021 - Irrégularités des travaux des commissions de transfert

La rentrée des classes au secondaire selon le ministère de l'Education nationale a eu lieu officiellement ce lundi 16 novembre 2020. Alors que les réinscriptions se poursuivent, la Conasysed, plusieurs parents et leurs enfants sont surpris d'apprendre que plusieurs établissements tiennent ou ont déjà tenu les travaux des commissions de transfert des élèves.

Pourquoi cette précipitation ? Pourquoi ne pas attendre une à deux semaines après la rentrée , le temps de réunir un certain nombre des dossiers pour éviter de réunir la commission à chaque fois que les parents d'élèves viendront déposer les dossiers de demande de transfert ? Cette précipitation de la tenue des commissions de transfert ne cache t-elle pas un dessein inavoué de ceux qui la convoquent ? Que veut-on évacuer rapidement ? Pourquoi la tutelle ,ne définit-elle pas un délai pour convoquer ces commissions de transferts dans chaque établissement à l'instar de la date du 30 octobre de chaque année , retenue pour le dépôt de tous les procès verbaux des commissions de transfert au ministère de l'éducation nationale (cf article 21 de l'arrêté no 0041) ?

Plus grave ces commissions de transfert se tiennent en violation de l'arrêté no 0041/ MESRSTTENFC portant réorientation de la procédure de traitement de transferts des établissements de l'enseignement secondaire général publics, privés et reconnus d'utilité publique ou autorisés par l'État.

Au C.E.S Akébé Ville par exemple, la commission se tient ce lundi 16 novembre 2020, en l'absence d'une note officielle, de plusieurs membres faute d'information officielle et d'invitations officielles. Nous notons en violation de l'article 10 de l'arrêté ci dessus mentionné les absences du représentant du secrétariat général du Ministère de l'éducation nationale, des cinq enseignants, d'un membre des organes exécutifs des syndicats d'enseignants. Pour ce qui est du représentant des syndicats , il doit être dûment mandaté par son organisation syndicale et non coopté par le chef d'établissement.

Compte tenu de toutes ces irrégularités notamment le non respect de l'arrêté no 0041, toutes ces commissions de transfert tenues dans les établissements dans de telles conditions , doivent être déclarées nulles et de nul effet par la tutelle.

Le Délégué Général

de la CONASYSED,

Louis Patrick MOMBO.