Congo-Kinshasa: Paralysie !

A l'Assemblée nationale, à travers deux requêtes déposées au Conseil d'Etat contre le du bureau de l'Assemblée nationale, le député national Albert Fabrice Puela de l'opposition reproche au bureau de n'avoir pas déposé, dans le délai, le rapport de gestion de cet organe délibérant et que, pour ce fait, il serait réputé démissionnaire (Dossier RA369).

Ainsi, il demande au Conseil d'Etat de déclencher un processus de désignation de nouveaux membres du bureau par un vote qu'organiserait le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Du côté de cette dernière, la plénière a adopté le 9 novembre 2020 une résolution confirmant que la procédure suivie pour l'adoption du rapport de gestion était régulière. Et que le Conseil d'Etat n'a pas qualité à statuer sur un acte de l'Assemblée nationale. Telle une surprise, le même Conseil d'Etat va trancher ce mercredi. Qui de Fabrice Puela et du bureau que chapeaute Mabunda gain de cause ? Enigme. Mabunda et compagnie continuent de pointer du doigt les manœuvres d'un parti politique, à les en croire, bien identifié, traduisant un acharnement constant sur le bureau de la Chambre basse du parlement, dans le but d'obtenir une requalification de la majorité parlementaire. Est-ce la vérité ? Cette donne engendrerait une nouvelle crise qui ne ferait qu'empirer la situation.

Même si on ne le souhaite pas, la crise pourrait perdurer dans les institutions. La présidence de la République n'est nullement épargnée aussi. Si le bureau de Mabunda est sur une situation inconfortable, depuis la prestation de serment de trois juges de la Cour Constitutionnelle, les deux présidents du parlement y compris le Premier ministre, tous issus du Front commun pour le Congo, ne sont plus en odeur de sainteté avec le Président de la République. La méfiance se fait sentir. Les retombées des consultations demeurent en attente. Que va-t-il dire de nouveau face à de milliers des congolais ? Quid de l'Union sacrée ? Toutes les couches de la société ont été représentées. Comme pour dire que, après l'étape des consultations, le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi aura de ce fait, un aperçu général des problèmes qu'ont les congolais lambda. La création de « l'union sacrée », serait-elle la réponse appropriée aux aspirations de la population ? Au-delà de méfiance et clivage, demeurons dans la paix et l'unité ! Les problèmes politiques risqueraient de paralysie l'éclosion de la République.