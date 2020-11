Sénégal: Covid-19 - La course pour l'acquisition des vaccins

L'annonce de la fabrication d'un vaccin efficace à 90 % a déclenché une course pour son acquisition. Les pays les plus développés arrivent en tête avec des commandes plus importantes. L'Afrique n'est pas pour le moment engagée dans cette course.

Au Sénégal, cette frénésie est suivie avec beaucoup d'intérêts. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr rassure que toutes les dispositions seront prises pour l'achat des doses lorsque les vaccins seront homologués par des institutions habilitées.

L'Afrique n'a pas encore passé une précommande

La pandémie du coronavirus a davantage mis à nu les inégalités entre les pays. La course pour l'achat des doses du vaccin de Pfizer et BioNtech vient montrer la fracture entre les continents.

L'Afrique n'est pas, pour le moment, dans la course depuis que Pfizer et BioNtech ont assuré qu'ils peuvent mettre sur le marché 50 millions de doses en 2020 et 1,3 milliard en 2021.

Même si le continent n'a pas encore fait une précommande, elle s'intéresse à l'achat de ces vaccins. « Il y a une initiative de l'Oms qui veut aider l'Afrique à acquérir ces vaccins.

On ne peut pas dire que l'Afrique n'est pas dans la course », avait souligné le Professeur Tandakha Ndiaye Dièye, dans un entretien accordé au journal « Le Soleil ».

En septembre dernier, l'Oms promettait qu'une fois qu'un vaccin sera approuvé, l'Afrique recevra au moins 220 millions de doses initiales. Selon le responsable du programme Afrique de l'Oms, Richard Mihigo, la distribution du vaccin tiendra compte de la taille de la population de chaque pays.

De leur côté, les scientifiques sénégalais attendent d'avoir des résultats consolidés après des tests sur des échantillons plus importants. « Il faut attendre pour connaître la durée de l'immunité du vaccin et son efficacité.

Il y a des vaccins qu'il faut continuer de suivre pour appréhender les réelles performances avant d'envisager leur intégration dans notre système sanitaire », a estimé l'administrateur général de l'Institut Pasteur de Dakar, le 16 novembre 2020, lors du lancement de la plateforme de fabrication des Tests de diagnostic rapide des maladies épidémiques et négligées.

Selon l'Afp, au Maroc, le Roi Mohammed VI, a avalisé, le 9 novembre dernier, le lancement dans le Royaume d'une « opération massive de vaccination » contre le nouveau coronavirus dans les prochaines semaines.

La décision a été prise après l'avis du Comité scientifique national pour qui « la campagne vaccinale est une réponse réelle pour mettre fin à la phase aiguë de la pandémie ».

Depuis cette annonce de fabrication d'un vaccin, le Japon s'est engagé pour l'achat de 120 millions de doses, le Canada a commandé 20 millions de doses, le Royaume-Uni 30 millions, le Pérou 9,9 millions, le Costa Rica 3 millions, la Nouvelle Zélande 1,5 million.

En plus de ces pays, les Etats-Unis avaient déjà passé une précommande auprès des deux entreprises en juillet pour 100 millions de doses, c'est-à-dire bien avant la phase 3 du nouveau vaccin. Ils sont suivis, en septembre 2020, par l'exécutif européen qui avait signé un accord préliminaire pour une précommande de 200 millions de doses.

« Nous allons pour une commande allant jusqu'à 300 millions de doses », a déclaré la présidente de la Commission, Ursula Von Der Leven, qualifiant « de formidable nouvelle », ce progrès en médecine sur le site de Bfmtv.

L'Union européenne a conclu cinq autres accords pour d'éventuels vaccins avec le duo franco-britannique Sanofi-Gsk, l'américain Johnson & Johnson, l'allemand CureVac, le suédo-britannique AstraZenaca, et enfin avec la biotech américaine Moderna pour sécuriser un grand nombre de doses.

Abdoulaye Diouf Sarr, Ministre de la Santé et de l'Action sociale sur l'acquisition des vaccins Covid-19

« Le Sénégal ne sera pas à la traîne »

Le Sénégal ne sera pas laissé à la traîne pour l'acquisition des vaccins contre le coronavirus. Les assurances ont été données, le 16 novembre 2020, par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, qui a présidé le lancement de la plateforme de tests de diagnostic rapide pour les maladies endémiques et négligées du Laboratoire de l'Institut Pasteur de Dakar.

« Le Sénégal a pris toutes les dispositions au plan scientifique, organisationnel et financier pour ne pas être à la traîne.

Lorsque le vaccin sera disponible, le Sénégal fera partie des pays qui l'auront pour le bonheur de toutes les populations sénégalaises », a déclaré le ministre, Abdoulaye Diouf Sarr. Le ministre a indiqué que le Sénégal a une politique avant-gardiste en matière de prévention.

Pour l'achat du vaccin, notre pays peut soit emprunter la voie africaine en allant avec d'autres pays soit l'acquérir par le biais de l'Oms.

« Nous ne pouvons pas pour le moment parler de commandes ou de livraisons. Mais nous avons des schémas pour acheter les vaccins », précise le ministre de la Santé et de l'Action sociale.

Il indique que l'urgence pour lui, c'est de garantir des remèdes et des traitements qui améliorent les conditions de santé des Sénégalais.

Il a évoqué le principe de précaution qui doit prévaloir lorsqu'il s'agit d'introduire tout nouveau médicament, vaccin, entre autres. « Il ne sera pas question pour nous d'introduire n'importe quoi au Sénégal.

Nous allons introduire les vaccins qui seront homologués au niveau international par des institutions habilitées en la matière par la communauté sanitaire internationale », a fait remarquer le ministre.

Dr Amadou Sall, administrateur général de l'Institut Pasteur de Dakar

« Nous devons nous donner les moyens d'en produire »

L'Institut Pasteur de Dakar suit de près la course pour la fabrication et l'acquisition des vaccins contre le coronavirus. Son administrateur général, Dr Amadou Lamine Sall a donné sa position sur cette course effrénée pour l'acquisition des produits vaccinaux.

« A l'Institut Pasteur, nous sommes producteurs de vaccins, nous sommes dans la dynamique de dire que s'il y a un vaccin, nous devons nous donner des moyens pour en produire et faciliter l'accès aux populations », a déclaré Dr Amadou Lamine Sall qui a soutenu que l'Institut Pasteur de Dakar est engagé dans le débat sur les vaccins avec comme souci de protéger les populations contre la Covid-19.

Il s'exprimait lors du lancement de la plateforme de fabrication des Tests de diagnostic rapide des maladies endémiques et négligées. Jusqu'ici, les données compilées font état de 300 candidats vaccins dont 40 sont en phase de tests chez les humains.