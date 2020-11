Maroc: El Guerguarat - La diaspora marocaine en Espagne salue l'intervention du Maroc et condamne les provocations du polisario

Madrid — Le tissu associatif marocain en Espagne a salué l'intervention des Forces Armées Royales visant à rétablir la circulation des personnes et des biens au niveau du passage d'El Guerguarat qui était bloqué par des milices du polisario.

La société civile marocaine établie dans les différentes régions espagnoles a également condamné énergiquement "l'attaque criminelle" ayant ciblé dimanche dernier le Consulat du Maroc à Valence.

C'est ainsi que la communauté marocaine installée à Tarragone, Lérida et Aragon a mis en avant, dans un communiqué, « l'intervention méditée et justifiée des Forces Armées Royales à El Guerguarat pour rétablir la sécurité et garantir le flux normal des marchandises et des personnes entre le Maroc et la Mauritanie ».

La diaspora marocaine a, en outre, condamné «énergiquement les actes violents et méprisables perpétrés dimanche devant le Consulat du Royaume du Maroc à Valence», tout en dénonçant l'accès de certains individus au bâtiment pour tenter de retirer le drapeau national, portant ainsi atteinte à l'inviolabilité, l'intégrité et la dignité du siège consulaire.

Dans ce sens, le collectif marocain a appelé à agir avec davantage de « fermeté » pour mettre fin aux « actes de vandalisme » commis par les forcenés du polisario et à la prise des mesures nécessaires pour éviter la reproduction de tels actes.

L'Association du réseau des avocats marocains et d'origine marocaine exerçant à l'étranger a pour sa part réitéré son soutien total et absolu à l'intervention légitime des Forces Armées Royales pour lever le siège sur le passage d'El Guerguarat, une opération qui s'est déroulée avec « sagesse, perspicacité et en plein respect de la légalité internationale », afin de protéger la sécurité et la paix dans la région et mettre fin aux «provocations dangereuses» du polisario dans ce poste frontalier.

L'association a également condamné les attaques odieuses et méprisables menées par les milices du polisario contre le consulat général du Maroc à Valence, assurant qu'il s'agit d'une « violation flagrante du droit et de l'intégrité du siège du consulat », en contradiction absolue avec les lois et législations internationales.

À son tour, le Centre culturel international "Alif" pour la coexistence à Madrid s'est félicité de l'intervention du Maroc dans la zone d'El Guerguarat, précisant que "cette opération pacifique a permis de rétablir le flux normal au niveau de ce passage désormais ouvert à la circulation des biens et des personnes".

L'Association des femmes sahraouies à l'étranger a, dans le même sens, salué «l'intervention des membres des Forces Armées Royales pour débloquer le passage d'El Guerguarat et mettre fin au chaos provoqué par les milices du polisario ».

Elle a, à ce propos, réitéré la mobilisation permanente des Marocains de la diaspora derrière SM le Roi Mohammed VI pour défendre l'intégrité territoriale du Royaume, appelant tous les membres de la communauté marocaine résidant en Espagne "à s'unir pour s'opposer aux manœuvres des adversaires de l'intégrité territoriale".

L'Union des associations marocaines à Valence, l'Association des immigrés marocains à Gérone, l'Association des Marocains du Monde Malaga-Tétouan et plusieurs fédérations islamiques marocaines ont à leur tour exprimé leur condamnation des actes provocateurs du polisario, tout en réitérant leur soutien à la position du Maroc dans la défense de son intégrité territoriale.

Elles sont également dénoncé les pratiques agressives qui ont visé le consulat général du Royaume à Valence, des actions qui révèlent le degré de frustration du polisario et de l'Algérie suite au soutien international grandissant à la marocanité du Sahara.