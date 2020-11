Maroc: Témara - Interpellation de deux individus soupçonnés de vol avec violence et menace à l'aide d'une arme blanche (DGSN)

Rabat — Les éléments de la police judiciaire de la ville de Témara ont interpellé, lundi soir, deux individus aux multiples antécédents judiciaires, l'un d'eux faisant l'objet d'un avis de recherche au niveau national pour des crimes d'atteinte aux personnes et aux aux biens, et ce pour leur implication présumée dans une affaire de vol avec violence et menace à l'aide d'une arme blanche.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué dans un communiqué que des éléments de la police judiciaire étaient intervenus pour interpeller les deux suspects ainsi qu'un troisième complice, aussitôt après avoir commis un vol par violence contre un citoyen, qu'ils sont exposé à des coups et blessures et lui ont volé une somme d'argent.

Lors de leur interpellation, les deux forcenés avaient opposé une résistance farouche aux éléments de la police, causant des blessures profondes à un inspecteur de police au niveau du visage, avant l'arrestation du suspect principal et de son complice et la saisie de l'arme blanche en leur possession, a précisé la DGSN, faisant savoir que les investigations et recherches se poursuivent pour appréhender le troisième suspect, qui a été identifié.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, alors que le policier blessé a été transféré à l'hôpital pour recevoir les soins, poursuit le communiqué, relevant que le directeur général de la Sûreté nationale a décidé de prendre en charge tous les frais de son hospitalisation, tout en saluant son sens élevé de professionnalisme, son dévouement et son sacrifice pour imposer le respect de la loi et préserver la sécurité des citoyens et l'intégrité de leurs biens.