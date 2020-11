Maroc: Tata - Mme Bouchareb s'enquiert de l'avancement des travaux du projet de restauration de ksar Alougoum

Tata — La ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, Nouzha Bouchareb, s'est enquis, lundi de l'avancement des travaux du projet de restauration et de réhabilitation de ksar Alougoum (province de Tata).

Dans une déclaration à la MAP, Mme Bouchareb qui était accompagnée du gouverneur de la province de Tatat, Salaheddine Amal, et de plusieurs responsables et élus, a indiqué que ce projet s'inscrit dans le cadre du Programme d'accompagnement pour la valorisation durable des ksour et kasbah du Maroc.

Mobilisant des investissements de l'ordre de 11.8 millions de dirhams, ce projet dont le taux d'avancement a atteint 90 pc est financé par le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, a-t-elle précisé.

Ce projet porte notamment, sur la restauration et la réhabilitation des entrées du ksar, de la grande mosquée, ainsi que des habitations occupées par des familles diminuées. Il s'agit aussi du dégagement des édifices menaçant ruine abandonnés, de la clôture des parcelles dégagées, de la restauration des passages couverts, de l'aménagement des rues, ruelles et placettes, du renforcement des soubassements, outre le renouvellement du drainage des eaux pluviales et la réfection des enduits et des menuiseries.

Et de conclure que le plan d'action de son département en 2021 portera notamment sur la mise en œuvre de la stratégie intégrée relative aux ksour et kasbah à l'horizon de 2025 à travers la signature de conventions de partenariat avec les différents acteurs concernées, l'achèvement des travaux de restauration de 7 Ksour et la publication d'un ouvrage sur les techniques de réhabilitation.