Maroc: La communauté juive marocaine en Belgique exprime son soutien aux actions entreprises par le Royaume pour préserver son intégrité territoriale

Bruxelles — La communauté juive marocaine résidant en Belgique a dénoncé les agissements du polisario dans la zone tampon d'El Guerguarat, exprimant son soutien indéfectible aux actions entreprises par le Royaume pour préserver son intégrité territoriale.

L'Associations des juifs marocains de Belgique a fait part, dans un communiqué, de son "soutien total et indéfectible" aux démarches initiées par le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, afin de garantir "la sécurité et la stabilité dans la zone tampon d'El Guerguarat au Sahara marocain".

"Soucieux de mettre un terme à la situation de blocage générée par les agissements du polisario et de restaurer la libre circulation civile et commerciale dans la région, le Maroc a décidé d'agir de façon pacifique, dans le respect de ses attributions, en vertu de ses devoirs et en parfaite conformité avec la légalité internationale", souligne l'association.

La communauté juive marocaine en Belgique a, par ailleurs, lancé un appel au Secrétaire général de l'ONU, aux membres du Conseil de sécurité et à l'ensemble de la communauté internationale pour "tout entreprendre afin que de telles situations ne se reproduisent plus".

Plusieurs acteurs de la société civile marocaine en Belgique sont unanimes à condamner les agissements du polisario et à exprimer leur plein soutien à l'intervention légitime des Forces Armées Royales (FAR) dans la zone tampon d'El Guerguarat pour mettre un terme au blocage des flux des biens et des personnes qui était imposé par les séparatistes au niveau de ce passage vital.

Dénonçant les actes de banditisme commis par le polisario sur les terres marocaines, ces associations ont exprimé leur grande appréciation du respect par le Royaume des résolutions de l'ONU et renouvelé leur soutien constant aux Forces Armées Royales dans leur bataille pour la défense de l'intégrité territoriale du Royaume.