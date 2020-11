Ile Maurice: Motion de Roshi Bhadain le commissaire électoral Craint un «evil precedent»

La motion du leader du Reform Party, Roshi Bhadain, réclamant l'autorisation de la Cour suprême pour avoir recours au conseil privé, a été appelée hier matin devant le chef juge Asraf Caunhye. Il veut contester la décision de la Cour suprême d'avoir rejeté sa demande de révision judiciaire contre l'Electoral Supervisory Commission (ESC ) et du commissaire électoral.

L'affaire a été renvoyée au 18 janvier 2021 afin de permettre à Roshi Bhadain de répondre au contre affidavit du commissaire electoral. Le contre-affidavit a été juré par Prema Ramwodin, Senior Electoral Officer, au nom du commissaire électoral, Irfan Rahman, et a été déposé devant la chef juge Asraf Caunhye.

Le commissaire électoral n'est pas passé par quatre chemins pour soutenir que la démarche de Roshi Bhadain pour invalider tous les resultats des élections générales de novembre 2019 «is more likely to set an evil precedent for the future.» Pour le commissaire electoral, Roshi Bhadain est en train de «set up a collateral attack» sur les résultats des dernières élections générales... Cela, dit-il, constitue une violation des dispositions de la constitution et de la Representation of The People Act.

Irfan Rahman est d'avis que la demande de Roshi Bhadain est «devoid of any merit» et qu'elle doit être rejetée. Autre point avancé par le commissaire électoral est que «no appeal lies as of right» en virtue des articles 81 (1) (A) de la Constitution. Il soutient que l'article 70A de la Courts Act ne s'applique qu'aux delits criminels alors que le jugement contre Roshi Bhadain est une affaire qui ne concerne pas une affaire criminelle.