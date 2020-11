Ile Maurice: Décroissance de la population - L'immigration peut-elle nous sauver ?

analyse

Avec une croissance négative de 0,04 % depuis l'indépendance, la population vieillissante et la baisse de natalité gagnent du terrain. Le «Family Planning and Demographic Yearbook 2019», qui sera publié dans une quinzaine de jours, en fait état. Résultat : ces facteurs favorisent un manque accru de main-d'œuvre. D'où l'ouverture à l'immigration comme planche de salut. Quelles autres stratégies pour inverser cette tendance?

Si, en 2019, le nombre de Mauriciens âgés de 60 ans et plus était de 214 859, soit 17,6 % de notre population, 21 ans plus tard, le chiffre sera alarmant. Jumoondar Sunkur, Chief Demographer au ministère de la Santé, estime qu'en 2040, cette tranche d'âge doublera pratiquement, passant à 321 000, soit 28 % des Mauriciens. «C'est alarmant dans la mesure où nous avons moins de main-d'œuvre. Ainsi, l'an dernier, le ratio était de quatre Mauriciens travaillant pour une personne du troisième âge. En 2040, cela chutera à deux personnes actives professionnellement pour un aïeul, ce qui est vraiment préoccupant.»

Le Dr Bhavish Jugurnath, expertcomptable et économiste, va plus loin, estimant que d'ici 20 à 30 ans, un Mauricien sur deux devra travailler pour financer les prestations sociales des personnes âgées. Sur cette tangente, Maurice se retrouvera privé de ressources humaines à un certain moment. Une conséquence, qui inquiète également Sanjay Matadeen, Senior Lecturer en économie et stratégie à la Middlesex University. «On manquera de maind'œuvre dans les secteurs clés de l'économie. Parallèlement, la population vieillissante est la question la plus urgente, nécessitant une stratégie. Ce sera comme un fardeau pour les jeunes, qui devront travailler pour les plus âgés, notamment pour les pensions», confie-t-il.

D'après Vidya Charan, Executive Director de la Mauritius Family Planning and Welfare Association (MFPWA), dès les années 60, il aurait fallu contenir la population face à un taux de croissance de 3 % et une économie essentiellement basée sur l'agriculture, qui devait soutenir les services de santé, d'éducation et de chômage très élevé. Hélas, depuis 1999, cet indice a chuté. Une tendance qui se maintient jusqu'à maintenant. Un autre facteur influe sur la décroissance : l'exode des Mauriciens. «Certains reviennent au pays mais à un âge très avancé», explique-t-elle. Ce qui accentue le vieillissement de la population.

À cela s'ajoutent de sérieuses conséquences : la baisse de la consommation et de productivité face à une plus faible population, ce qui nécessite des investissements massifs dans les services de santé. «Il y aura également une répercussion sur la production, la consommation, y compris l'importation et l'exportation. Les investisseurs auront une préférence pour les pays dotés d'une main-d'œuvre jeune, dynamique et moins chère», ajoute-t-elle.

«Il faut faire comme singapour»

Alors que le nombre de séniors augmente, la baisse du taux de natalité envenime paradoxalement la situation. Ainsi, Maurice n'arrive pas à atteindre le taux de remplacement voulu. Selon Jumoondar Sunkur, idéalement, 100 couples devraient avoir 210 enfants. Aujourd'hui, une centaine de parents n'en ont que 137. À ce stade, 50 % d'une population totale de 617 000 femmes, soit environ 308 000 de 15 à 49 ans, peuvent donner naissance. Hélas, d'ici 2040, la population féminine totale chutera à 575 000, et seules 42 % d'entre elles, donc environ 137 000 pourront enfanter. Une réduction drastique. «Depuis 2018, le ministère fait campagne pour encourager les mariages chez les jeunes et la naissance d'au moins deux enfants», ajoute notre interlocuteur. Il évoque des initiatives comme le congé de maternité prolongé à 14 semaines au lieu de 12, entre autres. «À Maurice, avoir un enfant et l'élever coûte très cher. Beaucoup de couples ont seulement un enfant auquel ils donnent le meilleur en termes d'éducation et autres services. De plus, le coût de la vie est plus élevé», soutient Sanjay Matadeen.

Face à cette problématique, Maurice devra s'ouvrir à l'immigration, indiquet-il. «Il faut faire comme Singapour. Il y a beaucoup plus d'étrangers qui y travaillent que les natifs. De plus, dans les pays arabes dotés d'une population de cinq millions, trois millions viennent d'ailleurs et exercent des low skilled jobs», mentionne-t-il. Cependant, il serait difficile de recruter des étrangers à Maurice pour ces catégories d'emplois étant donné que ceux-ci sont largement répertoriés dans les bases de chômage. En revanche, cette formule fonctionnerait pour les «high-skilled jobs» puisqu'elle entraînerait la consommation, la production et la fiscalité. Sanjay Matadeen suggère un type de migration circulaire ou temporaire avec, par exemple, un permis d'occupation ou un permis technique de cinq ans.

En Europe, cette ouverture a commencé pour le lavage de voitures entre autres petits boulots. «Sans main-d'œuvre, le coût du travail va hausser le ton drastiquement dans l'île. C'est déjà un casse-tête de trouver un maçon, plombier ou jardinier», précise-t-il. Pour Bhavish Jugurnath, plusieurs pays, dont le Canada et l'Australie, ont été confrontés à la même problématique. Pour diminuer le poids sur la santé, une politique d'assurance de santé a été introduite pour un service de soins payants. «À Maurice, le service est toujours gratuit. Dans le monde, tous les systèmes gouvernementaux ont compris que les mesures sociales pour les aïeux ne sont pas soutenables. Cela empire d'année en année», déclare-t-il. Comme il n'y a pas de ressources pour renouveler l'économie, les États cherchent des migrants.

Bhavish Jugurnath appelle aussi à identifier les raisons entravant la natalité. «Problème financier ? contexte social ? Stress ? Les parents travaillent jusqu'à tard. Il faut revoir les facilités pour les couples», affirme-t-il. Citant l'exemple de Singapour, il mentionne les «meal benefits», une stratégie permettant aux familles de sortir dîner au restaurant plutôt que d'avoir à cuisiner. Il faudrait voir quels types de mesures conviennent davantage à la situation mauricienne.

Pour la responsable de la MFPWA, les jeunes seront particulièrement confrontés à l'absence de renouvellement de la population. «Nous tirons la sonnette d'alarme pour un réajustement du taux de fertilité de 1,37 à 2,1 pour maintenir l'équilibre et la stabilité», affirme Vidya Charan. Jumoondar Sunkur approuve. Subséquemment, la sensibilisation sur l'importance de fonder une famille, la création d'emploi et un contrôle rigoureux des fléaux sociaux auprès des jeunes sont cruciaux. «On donne beaucoup de facilités aux personnes âgées mais il faut l'étendre aux jeunes couples, qui travaillent pour pouvoir renverser la tendance.»

Le vieillissement de la population en progression dans le monde

Selon Vidya Charan, en Europe, le taux de la population vieillissante sera d'environ 25 %, en Asie et Amérique Latine de 12 % respectivement. En Amérique du Nord, ce chiffre atteindra les 22 %. L'Afrique affichera les 5%. Quant à notre île, elle se démarque déjà avec environ 18 % de la population composée de 60 ans et plus. Et selon les prévisions, ce taux progressera davantage durant les 20 prochaines années. Et à Vidya Charan d'insister sur l'importance de revoir notre stratégie d'immigration. «Les pays tels que la Chine, le Japon, Singapore, la France entre autres, ont dû revoir la politique de la population pour faire face aux défis démographiques.»