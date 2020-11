Ile Maurice: Partenariat Decathlon-ENL - Un incontournable du matériel sportif débarque à Maurice

La prestigieuse enseigne française ouvrira ses portes en avril 2021. Son partenaire local recrute déjà la cinquantaine d'employés qui ne vendront pas seulement du matériel mais mettront l'accent sur l'importance d'une activité sportive.

Le groupe ENL, qui est derrière l'installation du centre commercial Bagatelle au centre de l'île, n'en finit pas de repérer des idées commerciales susceptibles de séduire une clientèle potentielle. Il se lance dans un partenariat avec Decathlon pour ériger à Bagatelle un magasin qui aura de l'attrait pour les sportifs mauriciens ou étrangers de passage, qu'ils soient professionnels, semiprofessionnels ou tout simplement amateurs...

Pour atteindre son objectif, le groupe a porté son choix sur Decathlon, l'un des leaders mondiaux de la grande distribution d'articles de sport. Marché conclu, car les deux partenaires ont déjà signé un accord de principe pour que Decathlon accorde sa franchise à ENL Commercial. L'engagement des deux parties a été scellé avec la signature de Valéry Guers, Leader Franchises - Afrique/Océan indien de l'enseigne, et Eric Espitalier-Noël, CEO d'ENL Commercial. Les choses ne vont pas tarder à prendre forme puisque l'ouverture du magasin Decathlon est prévue au mois d'avril l'année prochaine.

Eric Espitalier-Noël ne tarit pas d'éloges sur le nouveau partenaire du groupe ENL. «Nous sommes très honorés d'être associés à une marque aussi prestigieuse dans le domaine du sport qu'est Decathlon. Nous sommes totalement en phase avec la mission dont nous partageons les valeurs centrées sur le développement durable, inclusif et à visage humain, ainsi que sur l'innovation et l'épanouissement des équipes. Decathlon sera, j'en suis sûr, l'un des plus beaux fleurons de notre portefeuille de marques.» Pour Valéry Guers, quand le groupe ENL a manifesté son désir d'un partenariat, sa réputation commerciale a suffi pour rassurer la direction de Decathlon. «Nous sommes confiants qu'avec ENL à nos côtés, nous pourrons mettre en œuvre la raison d'être de Decathlon, qui est de rendre le plaisir et les bienfaits de la pratique du sport accessibles à tous les Mauriciens, durablement.»

Pour justifier sa promesse d'ouvrir le plus grand magasin de produits sportifs à Maurice, Decathlon exposera du matériel pour plus d'une soixante d'activités sportives différentes. Le chantier qui a démarré en novembre dernier progresse pour une ouverture prévue en avril 2021. Le magasin, qui s'étendra sur 3 000 m2, offrira du matériel pour plus de 60 sports différents ; de plus, une aire de jeux de 500 m2 servira à initier les Mauriciens et à leur faire tester ses produits gratuitement.

Le groupe ENL, en bon partenaire, compte faire preuve de réciprocité en termes de valeur ajoutée. Outre les préparations pour assurer l'ouverture du magasin dans l'enceinte de Bagatelle Mall en avril prochain, ENL recrutera bientôt une cinquantaine de sportifs pour constituer une équipe, qui sera formée aux mêmes normes et pratiques que tous les magasins de l'enseigne Decathlon où les employés reflètent tant par leur attitude que par leur comportement l'importance que l'enseigne accorde à la pratique d'une activité sportive dans la vie de chacun. «En s'engageant auprès de Decathlon, ENL fait honneur à son ADN d'entrepreneur et de créateur de valeur pour tous. Le groupe tient aussi son engagement à rehausser la qualité de vie des Mauriciens», explique Eric Espitalier-Noël.

Le dernier-né de la liste de partenaires du groupe ENL est engagé dans deux activités. Il est d'abord dans la création de produits sportifs. Il se charge aussi de la distribution de ses produits en magasin et en ligne. Ayant adopté ce business model intégré, l'enseigne place au premier rang de son mode d'opération, la maîtrise de toutes les étapes de vie de ses produits, à savoir la recherche, le développement et la vente, en passant par la conception, la production et la logistique.

Decathlon est un opérateur global dans le vrai sens du terme. Elle compte environ 1 800 points de vente dans 57 pays. Autre caractéristique devenue, avec le temps, une démarche incontournable pour ne pas seulement rester dans la course mais toujours avancer : le recours à l'innovation dans tous ses domaines d'activité. L'objectif, explique Valéry Guers, consiste à faire en sorte que Decathlon garde l'étendard du «principal partenaire de jeu de tous les sportifs».