Ile Maurice: Splash N Fun leisure park - L'accident d'un membre du personnel provoque des remous

C'est arrivé il y a deux semaines. Un employé de ce parc d'attractions Splash n Fun a voulu faire du toboggan mais s'est retrouvé projeté à l'extérieur et a atterri à près de trois mètres plus bas sur le sol bétonné.

Il a été admis à l'hôpital mais son cas n'est pas jugé grave, heureusement. Kreshan Ramjuttun, l'Assistant Head of Operation du parc, que nous avons contacté, dit n'être pas au courant de cet incident car étant en congé ce jour-là.

Pourtant, c'est lui qui a sanctionné un surveillant même si l'enquête n'est pas encore terminée, selon le Head of Operations, Kamal Nundloll. Ce dernier nous a d'ailleurs référé au CEO du SIT, Dinesh Babajee, car, dit-il, il n'a pas le droit de parler à la presse. Dinesh Babajee, de son côté, nous a sèchement déclaré que nous n'avons pas le droit de lui parler et de raccrocher avant de nous dire qu'il n'y a eu aucun accident au parc de Belle-Mare. Pourtant, cet accident a bien eu lieu.

Mais comment ? Selon un employé, il y avait en fait deux de ses collègues qui se sont laissé tenter par une glissade sur le Giant Slide alors qu'il faisait très chaud. «Le problème c'est qu'après le premier partant, le second employé n'a pas attendu le délai requis de 20 secondes pour se laisser glisser. Toute l'eau soulevée par le passage du précédent glisseur n'a pas eu le temps de redescendre au bas et est restée sur les parois, ce qui a pu provoquer la "sortie de route" du second glisseur», dit-il.

Manque de visibilité

«D'où l'importance de respecter les consignes de sécurité. Il est possible aussi que le jeune ne se soit pas tenu comme il faut, c'est-à-dire, les pieds joints en avant et les mains derrière la tête. Toute autre posture est dangereuse et peut causer un dérapage surtout s'il subsiste de l'eau sur la paroi», explique-t-il.

Alors que la direction rejette la responsabilité sur un surveillant, on nous signale que ce dernier n'avait en fait pas assez de visibilité sur ce toboggan car il en supervisait deux en même temps. «C'est la réduction du nombre de surveillants de 50 à 39 qui en est la cause», nous dit un employé, ajoutant : «Covid ou pas Covid, on ne badine pas avec la sécurité.» Ce qui l'indigne encore plus, c'est que l'on a décidé de tailler sur le nombre de surveillants alors que le nombre et la rémunération du personnel administratif et des dirigeants n'ont pas été revus durant ces temps difficiles. Et il parle de l'absence de qualifications de certains dirigeants de ce parc...

Nous voulions demander à Dinesh Babajee si les personnes en charge du parc possèdent bien les qualifications requises pour ce genre d'établissement qui nécessite non seulement des connaissances de gestion humaine et logistique mais surtout techniques, comme il est recommandé (Voir ci-contre tableau du site zippia.com/aquatic-facility). Mais comme évoqué plus haut, il ne veut pas s'adresser à la presse...

Qui est Dinesh Babajee ?

Ancien candidat battu de l'alliance Lepep au no 14, il obtiendra un prix de consolation avec sa nomination comme directeur général à Rose-Belle Sugar Estate (RBSE). En décembre 2016, une lettre anonyme atterrit à l'ICAC alléguant qu'il ne détient pas les qualifications requises pour exercer comme directeur général. Après le début de l'enquête, il prend un mois de congé maladie mais reprendra le chemin de RBSE en janvier 2017. Il fera encore parler de lui en août 2018 quand il suspendra un employé de l'établissement sucrier. Et quand Arvind Boolell tentera d'intervenir, une mesure de précaution sera enregistrée contre ce dernier au poste de police.