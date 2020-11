Algérie: Tindouf - Solidarité de la société civile avec le peuple sahraoui dans sa lutte contre l'occupation marocaine

Tindouf — La société civile de Tindouf a organisé mardi une action de solidarité avec la lutte du peuple sahraoui sur fond des événements secouant la région d'El-Guerguerat.

Des centaines de citoyens et représentants d'associations et de la société civile se sont regroupés au centre-ville de Tindouf brandissant les drapeaux algérien et sahraoui et scandant des slogans de solidarité avec la lutte du peuple sahraoui qui a décidé de reprendre les armes après l'échec de toutes les tentatives visant à mettre un terme au conflit dans la dernière colonie en Afrique.

Plusieurs d'entre eux ont affiché leur solidarité avec toutes les causes justes dans le monde, à leur tête les causes palestinienne et sahraouie, et interpellent la communauté internationale pour "intervenir en vue de trouver une solution urgente garantissant au peuple sahraoui le droit à l'autodétermination et à l'indépendance".