Algérie: Opep+ - Nécessité d'honorer les engagements et de s'adapter à l'évolution du marché pétrolier

Alger — Le ministre de l'Energie, président de la Conférence de l'OPEP, Abdelmadjid Attar, a exhorté mardi tous les signataires de la déclaration de coopération à honorer leurs engagements et s'adapter à l'évolution du marché pétrolier impacté par la COVID-19.

"Je voudrais exhorter tous les pays participants à la Déclaration de Coopération (Doc), en ces temps difficiles, à maintenir le cap et à rester déterminés à honorer nos engagements respectifs. Nous devons rester flexibles et résilients et prêts à nous adapter à la dynamique en constante d'évolution du marché", a-t-il plaidé dans son allocution à l'occasion de la 24ème réunion du Comité ministériel mixte de suivi OPEP et non-OPEP (JMMC).

Il a, dans ce cadre, souligné que depuis la dernière réunion du JMMC, plusieurs verrouillages nationaux ont été réimposés par les gouvernements qui cherchent à contrer l'augmentation rapide du nombre de cas de la pandémie Covid-19 alors que les secondes vagues du virus se propagent dans diverses régions.

Le ministre de l'Energie est revenu à l'occasion sur les récentes annonces concernant le développement d'un vaccin réduisant le risque d'atteinte de virus.

"Nous avons été ravis de voir les récentes nouvelles positives sur le front du vaccin COVID-19, alors que les entreprises se rapprochent du développement d'un vaccin sûr et fiable éprouvé. Ces avancées positives ont renforcé les marchés boursiers et contribué à égayer le sentiment des investisseurs, redonnant l'espoir que nous aurons bientôt une définition viable contre cette pandémie", a-t-il noté.

Il a ajouté que dans l'intervalle, l'économie mondiale continuait de souffrir d'une récession, soutenant que le PIB mondial devant reculer de 4,3% cette année.

Pour M. Attar, une telle contraction aussi élevée que 9,75 millions de barils par jour (mb/j) est "sans précédent".

S'agissant de la demande mondiale de pétrole, il a fait observer qu'en 2021, la croissance de cette demande devrait se redresser et se développer à un rythme de 6,25 mb/j, ajoutant que la consommation restera bien en deçà des niveaux d'avant la pandémie.

Un marché pétrolier mondial "sain, en croissance et prospère"

Toutes ces données signifient, selon le Président de la Conférence de l'Opep que "le chemin de la guérison est encore long et cahoteux" prévenant que "le moindre faux pas de notre part (Opep+) pourrait être catastrophique pour le marché et contraire à notre intérêt commun".

Il a, rappelé, qu'en 2020, l'OPEP a continué à relever le défi avec ses partenaires non membres de l'OPEP de la DoC et ont été en mesure de fournir un "courant sous-jacent vital de stabilité à la fois d'incertitude et de détresse économique sans précédent provoquées par la COVID-19".

"Au cours de ces délibérations, de nombreuses remarques positives ont été faites par les ministres concernant les efforts courageux et responsables de l'OPEP + pour ramener l'équilibre et la stabilité sur les marchés de l'énergie", a-t-il relevé M . Attar a réaffirmé en outre que "sans l'action courageuse des producteurs de la DoC, le marché pétrolier et l'économie seraient aujourd'hui dans une situation désespérée".

Dans ce contexte, le ministre de l'Energie a mis en avant "l'importance du cadre Opep + pour surmonter une pandémie mondiale et inaugurer à nouveau un marché pétrolier mondial sain, en croissance et prospère".