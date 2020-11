Egypte: Les forces armées sélectionnent leurs hommes avec transparence parmi des milliers de candidats

Les forces armées sélectionnent leurs hommes avec transparence parmi des milliers de candidats

Les forces armées sélectionnent leurs hommes, avec transparence et impartialité, parmi des milliers de candidats en suivant les méthodes scientifiques les plus sophistiquées, et parmi toutes les couches du peuple égyptien sans prêter attention à aucune autre considération, a déclaré le Président Abdel Fattah Al-Sissi.

"La préférence est toujours donnée à l'étudiant qui réussit aux tests scientifiques, médicaux, psychologiques et sportifs", a affirmé le chef de l'Etat lors d'une tournée dans l'Académie militaire où il a assisté aux examens faits aux nouveaux étudiants souhaitant rejoindre les Académies et instituts militaires.

Le Président a loué le niveau des nouveaux étudiants et leur volonté de rejoindre les forces armées pour avoir l'occasion de défendre la sécurité et la stabilité de l'Egypte, et de devenir l'un des piliers les plus importants de la formation de futurs commandants et officiers à l'intérieur de la prestigieuse institution des forces armées.

"Le président Al-Sissi a discuté avec les nouveaux étudiants d'un nombre de questions d'actualité égyptienne, régionale et mondiale ainsi que des informations générales sur l'histoire de l'Egypte et la renaissance globale que connait actuellement le pays dans divers domaines", a déclaré le porte-parole de la présidence, Bassam Radi.

"Les étudiants des académies et instituts militaires forment avec leurs collègues dans les universités civiles l'espoir de l'Egypte et son aspiration à un meilleur avenir", a dit le chef de l'Etat en soulignant que les défis et dangers que relève le pays exigeaient de préparer des générations qui sont totalement conscientes des problèmes de leur nation.