Egypte: Le PM préside la réunion du Haut comité de l'eau du Nil

Le premier ministre, Moustafa Madbouly a présidé mardi une réunion du Haut comité de l'eau du Nil, à laquelle ont participé des ministres des AE et de l'Irrigation et des représentants du ministère de la défense et du service des renseignements généraux, pour examiner les dernières évolutions du dossier du barrage de la Renaissance.

Cette réunion vise à préparer la rencontre à six des ministres des AE et de l'Irrigation des trois pays (Egypte, Ethiopie et Soudan), prévue le 19 novembre et convoquée par la ministre sud-africaine.

Cette rencontre a pour finalité d'établir un mécanisme pour reprendre les négociations entre les trois pays afin de parvenir à un accord juridique contraignant sur le remplissage et l'exploitation du barrage, conformément aux décisions du mini-sommet africain du 21 juillet dernier.