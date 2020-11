Egypte: Le Président Al-Sissi est le premier soutien aux jeunes de la patrie

L'Egypte d'aujourd'hui diffère de plusieurs années écoulées et la présence de jeunes dans des postes clé est devenue ordinaire, d'autant plus que le Président Abdel Fattah Al-Sissi est le premier soutien aux jeunes de la patrie et il est convaincu de leurs capacités à assumer la responsabilité dans les postes de direction, a déclaré mardi le premier ministre, Moustafa Madbouly lors d'une rencontre avec une délégation de jeunes égyptiens qui font des études à l'étranger.

M. Madbouly s'est dit ravi d'avoir rencontré des jeunes égyptiens prometteurs qui ont eu l'occasion d'étudier des spécialisations distinguées dans les universités étrangères, et a affirmé qu'étudier à l'étranger donnait l'occasion d'interagir avec de différentes sociétés et cultures, de s'informer des expériences des pays et d'en tirer profit pour développer la pensée auprès des jeunes.

Pour sa part, la ministre de l'Immigration et des Affaires des Egyptiens à l'étranger, Mme Nabila Makram, qui a assisté à cette rencontre, a indiqué que son ministère avait, au cours de la période écoulée, organisé un programme complet aux jeunes égyptiens à l'étranger, qui étaient venus parmi les personnes bloquées à cause de la pandémie du coronavirus, pour les informer des travaux de développement et de modernisation en Egypte.