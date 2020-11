Maroc: Tata - Convention de partenariat sur l'Assistance architecturale et technique en milieu rural

Tata — Une convention de partenariat et de coopération a été signée lundi à Tata, entre l'Agence urbaine de Taroudant-Tiznit-Tata et l'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes (ONIGT), relative à la mise en œuvre du programme d'Assistance architecturale et technique en milieu rural.

En vertu de cette convention paraphée en marge d'une rencontre de communication tenue au siège de la province de Tata et présidée par la ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, Nouzha Bouchareb, en présence notamment du gouverneur de la province, Salaheddine Amal, l'Agence s'engage pour la réalisation dudit programme à travers la mobilisation des crédits annuels nécessaires.

L'ONIGT, quant à lui, s'engage à accorder l'assistance topographique nécessaire aux bénéficiaires démunis.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Bouchareb a indiqué que son département financera dans le cadre de plusieurs conventions paraphées avec les communes de Tata, des projets pour la mise à niveau urbaine pour une enveloppe globale de 100 millions de dirhams.

Et d'ajouter que la convention sur le programme d'Assistance architecturale et technique en milieu rural, profitera à quelque 10.000 ménages et permettra d'insuffler une nouvelle dynamique au niveau de la province de Tata.

Lors de cette rencontre, Mme Bouchareb a présenté un exposé sur les mesures entreprises par son ministère, en vue de relancer le secteur de l'habitat, à travers notamment le soutien aux investissements et l'amélioration des opportunités d'emploi, ainsi que la simplification des procédures administratives dans les différentes régions du Royaume.