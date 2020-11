Maroc: Salé - "Expo Day", une exposition d'art contemporain du 24 au 30 novembre

Rabat — La plateforme des Jeunes de Sidi Abdellah "Badir Salé - بادر سلا", organise du 24 au 30 novembre la première édition d'une exposition d'art contemporain, "Expo Day".

Selon un communiqué de la plateforme, cette initiative vise à mettre en avant "nos artistes slaoui", "après une longue période de pause due à la crise sanitaire".

L'attrait de cette exposition, qui souhaite réunir artistes et amateurs d'art, réside dans la grande variété des œuvres exposées, notamment des œuvres figuratives, abstraites, conceptuelles, spontanées, de petit à grand format, à des prix bas ou élevés, ajoute le communiqué, notant que cette exposition connaitra la participation de l'artiste peintre abstrait, Zineb Naou et des deux artistes peintres, Zakaria Bassin et Nouha Fennich.

Il s'agit aussi d'un événement "pour renforcer les liens entre disciplines artistiques et soutenir les jeunes artistes de la ville de Salé", selon la même source.

"Au cours d'une rencontre prometteuse, riche en échanges, nos artistes communiqueront sur leur passion, leur parcours, leurs techniques et particularités", note la plateforme, relevant qu'ils sont des entrepreneurs, qui ont fait de leur passion leur métier grâce aux efforts soutenus.

Le vernissage de l'exposition se déroulera le 24 novembre à 14h30. Elle sera ouverte au grand public du 25 au 30 novembre de 10h à 17h.

La plateforme des jeunes de Sidi Abdellah "Badir Salé- بادر سلا" est le fruit d'un partenariat entre l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) - Préfecture de Salé et le Centre Marocain pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat Social (MCISE), ayant pour objectif d'améliorer l'employabilité des jeunes en renforçant leurs capacités et en encourageant les projets générateurs de revenus.

Le centre "Badir Salé" ambitionne de générer un impact durable, avec une approche de changement systémique en intégrant les bénéficiaires dans une véritable chaîne de valeur dynamique et en proposant un programme visant le renforcement des compétences des jeunes de la ville de Salé.

Le programme du centre s'articule principalement autour du renforcement des compétences des jeunes, l'accompagnement et l'incubation des jeunes porteurs d'idées ou de projets ainsi que les auto-entrepreneurs tout en s'alignant avec l'ensemble des priorités de l'INDH.