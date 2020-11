Maroc: El Guergarat - Un collectif d'ONGs maroco-canadiennes salue l'action décisive du Royaume

Montréal — Un collectif d'associations maroco-canadiennes a salué l'intervention menée par les Forces armées royales dans la zone tampon d'El Guergarat pour mettre un terme à la situation de blocage générée par les "provocations graves et irresponsables" des milices du polisario dans la zone tampon d'El Guergarat au Sahara marocain.

Dans un communiqué signé par 29 organismes et associations, le collectif s'est félicité de "la sagesse et la fermeté dont a fait montre le Maroc sous la sage conduite SM le Roi Mohammed VI, pour le dénouement de la crise provoquée au niveau de ce passage".

Les associations ont en outre fermement condamné les actes de vandalisme et de violence ayant visé dimanche le consulat du Royaume à Valence en Espagne.

«Le 15 novembre 2020, le Consulat du Royaume à Valence en Espagne a été attaqué par une poignée de malfaiteurs commandés par la bande du "polisario" qui a enlevé le drapeau marocain pour accrocher le torchon de leur bande dans une tentative misérable et désespérée de dissimuler leur déception face aux décisions des Nations Unies», indiquent les signataires du communiqué.

Cet acte lâche et abjecte intervient également en réaction à «l'échec des tentatives des milices du "polisario" à fermer le passage d'El Guergarat en violation de la légalité internationale», ajoute la même source.

Tout en condamnant et dénonçant fermement ces agissements graves qui transgressent les normes et lois en vigueur, en particulier celles liées à la protection des missions diplomatiques, le collectif a appelé les autorités concernées à entreprendre les mesures nécessaires pour protéger ces missions et traduire en justice les responsables de pareils actes hors la loi.

"En réponse à ces manœuvres et comportements criminels liés aux agissements de ces milices, nous affirmons, en tant que qu'acteurs du tissu associatif canadien et Marocains résidant au Canada, notre attachement à l'intégrité territoriale du Royaume et notre mobilisation permanente derrière SM le Roi", conclut le communiqué.