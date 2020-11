Cameroun: Où est passé le satellite Minette Libom Li Likeng ?

En Aout 2019, le ministère des postes et télécommunications du Cameroun a annoncé le démarrage d'un programme spatial dénommé CAMSPACE. Plus d'un an après, personne ne sait à quel niveau se trouve le projet de lancement du premier satellite camerounais dans l'espace.

Le 17 juillet 2019, le ministre des postes et télécommunications du Cameroun a formé un groupe de travail composé de 25 experts de l'administration publique avec pour mission d'analyser les possibilités de lancement d'un engin de télécommunications Made in Cameroon pour l'espace. Placé sous la supervision de la Cameroon Civil Aviation Authority (CCAA) les travaux de cette commission étaient prévus pour être livrés dans en l'espace de quelques mois.

Sauf que plus d'un an après, les camerounais n'en savent toujours pas grand-chose. Certains experts interrogent la capacité technique du Cameroun à mener à bon port un programme spatial. Ajouté à cette crainte, il faut relever les difficultés économiques auxquels sont confrontés l'état du Cameroun qui doit faire face aux dépenses liées à la CAN et aux crises sécuritaires multiformes.

Le Cameroun va devoir encore attendre avant de voir son nom figurer dans la liste des pays africains à se lancer dans l'espace que sont le Maroc, l'Afrique du sud, l'Algérie, Le Ghana, l'Égypte, l'Angola, le Rwanda et le Nigéria voisin.