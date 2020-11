Togo: La jeunesse outillée sur la créativité et la travaillabilité

Dapaong, Kara, Sokodé, la délégation de l'ODI (Organisation pour le Développement Inclusif) en tournée depuis la semaine dernière continue de descendre le Togo du Nord vers le Sud.

Ainsi, aujourd'hui ce fut le tour d'Atakpamé dans la région des plateaux d'accueillir des jeunes gens venus de partout dans la région.

Comme aux trois premières étapes, il était question pour l'ODI, son partenaire venu du Canada, le coach Roméo Chouaké, et les centaines de jeunes porteurs de projet et entrepreneurs de la région des Plateaux d'échanger autour de l'entreprenariat et l'esprit de créativité et la question de la travaillabilité. Aussi, ont-ils entendu les messages motivateurs du coach et formateur principal de cette session.

Situant cette session dans son contexte, le Président de l'Organisation pour le Développement Inclusif, Samson Kokouvi Lipo Koutchona, sent un impact certain sur la jeunesse togolaise. « Nous avons lancé cette journée pour apporter un plus à notre jeunesse qui ne cesse de dormir.

Les jeunes ne doivent pas espérer des gâteaux avec des cuillères en or de la part des gouvernants, mais ils doivent plutôt fabriquer leurs propres gâteaux », a déclaré le premier responsable de l'ODI.

Un message visiblement qui est passé au sein des jeunes de la région des plateaux. On en veut pour preuve, les propos du jeune entrepreneur en Art polyvalent, Atchou Tchaka, qui, se confiant au terme de la session, a indiqué avoir été « impressionné par cette formation » qu'il attendait depuis un moment pour le booster en terme de créativité mais aussi ses activités.

Mieux qu'un apprenant qui devra se limiter à une traduction dans les faits des connaissances reçues, il se voit à même de partager les outils qui ont fait l'objet de théorie et pratique, quant à l'écriture de projet et recherche de financement, dans cette session, avec d'autres personnes.

Dernière étape de cette tournée de l'ODI, ce sera ce mercredi 18 Novembre 2020 à la Maison des Jeunes à Amadahomé, ce mercredi pour les jeunes du Grand Lomé et de la région maritime.