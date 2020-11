Togo: Les exploitants des ouvrages marchands de Koundjouaré, Timbou, et Sagbiébou, renforcent leurs capacités en gestion des services publics

Une chose est d'avoir à disposition les infrastructures, une autre est de les entretenir afin qu'elles puissent mieux profiter aux communautés.

C'est donc pour aider les exploitants des ouvrages marchands mis à disposition des communautés de Koundjouaré, Timbou et Sagbiébou, à disposer des outils de gestion des services publics que l'ANADEB (Agence Nationale d'Appui au Développement à la Base) a initié à leur endroit ces 16 et 17 Novembre 2020, une rencontre de renforcement des capacités.

Lundi à Mandouri, ce fut la session des exploitants des ouvrages marchands du marché préfectoral de Koundjouaré, dans la Préfecture de Kpendjal, qui a été ouverte.

Les exploitants rassemblés à cette session sont le personnel de la Commune de Kpendjal 1, de la Chefferie, des Comités de développement à la base (CDB), des Comités cantonaux de développement (CCD), des Comités de développement de quartiers (CDQ), des membres du comité de gestion du marché et des membres de l'Association des femmes revendeuses soit au total 18 participants dont 5 femmes.

Durant les deux jours de formation, il a été quetion de décortiquer plusieurs modules à savoir, "Rôle et responsabilités des organisations à base communautaires dans la gestion des marchés", "Gestion des Infrastructures et Équipements Socio-communautaires (IESC)", "Modes de gestion des équipements marchands ( Organisation et coordination autour des marchés)", et "Gestion sanitaire et sécuritaire des marchés ( Assainissement, hygiène autour des aliments au marché, gestion des ordures, insectes et animaux nuisibles)".

Aussi, a-t-il été l'occasion pour la Coordination de l'Antenne régionale de l'ANADEB d'éclairer les participants à ces sessions, sur les attributions, zones d'intervention et groupes cibles, stratégie d'intervention, projets/programmes et partenaires de l'Agence.

Et comme attente au terme de ces travaux, l'ANADEB espère un renforcement des capacités de ces leaders communautaires sur leurs rôles et responsabilités dans la gestion de leur propre développement, et les synergies autour de cette gestion.

Construit par l'Agence nationale d'appui au développement à la base (ANADEB) à travers le Programme de soutien aux microprojets d'infrastructures communautaires (PSMICO) avec le financement du Programme d'appui aux populations vulnérables (PAPV), l'ouvrage que ces exploitants qui reçoivent ce renforcement de capacités ont en gestion a coûté environ 362 millions de F CFA.