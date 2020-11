Congo-Kinshasa: Unicef initie un fonds pour lutter contre le travail des enfants dans les communautés minières

Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfant (UNICEF), en collaboration avec la Global battery Alliance (GBA), s'engage à mener une série d'initiatives pour résoudre les problèmes du travail des enfants dans les communautés minières en République Démocratique du Congo. L'annonce a été faite par cette structure internationale à travers un communiqué, le lundi 16 novembre 2020.

Pour y arriver, cette agence des Nations Unies compte mobiliser 21 millions de dollars américains auprès des partenaires publics et privés au cours des trois prochaines années, et ce, dans le souci de lutter contre l'utilisation des enfants à des travaux miniers dans la province de Lualaba et du Haut-Katanga.

Le fonds destiné à la prévention du travail des enfants dans les communautés minières sera géré exclusivement par l'UNICEF et les activités de prévention et de réduction du travail des enfants dans le secteur minier seront mises en œuvre grâce à la collaboration avec le Gouvernement central et les organisations de la société civile de la République Démocratique du Congo de cette même communauté minière.

L'UNICEF promet de soutenir l'initiative menée par le Gouvernement et la société civile dans le but de renforcer les services sociaux de base, y compris l'éducation, la santé et l'engagement des naissances. Et, dans les jours qui suivent, cette agence des Nations Unies va renforcer en capacité les travailleurs sociaux à pouvoir identifier et prendre en charge les enfants qui sont exposés à ce genre d'activités illicites et qui causent un préjudice grave sur leur avenir.