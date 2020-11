Congo-Brazzaville: Agriculture commerciale - Plus de 390 millions FCFA pour accompagner les structures d'appui

Le Projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale (Pdac) a signé, le 17 novembre à Brazzaville, des conventions de partenariat avec quatre structures publiques qui contribuent à l'atteinte de ses objectifs. Le montant global des concours financiers s'élève à 390.500.000 FCFA.

Il s'agit de l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et de foresterie (ENSAF). En effet, la convention signée entre le coordonnateur du Pdac, Isidore Ondoki et le directeur de cet établissement Parisse Akouango, est de 271.500.000 FCFA. Cette somme servira, entre autres, à l'acquisition des équipements de recherche et à l'organisation de l'enseignement agricole, à soutenir les travaux de recherche de doctorat et master et des stages d'imprégnation. L'acquisition des intrants de la ferme école fait aussi partie des activités prévues.

Les cinquante-neuf millions FCFA octroyés au lycée d'Enseignement professionnel agricole d'Amilcar Cabral, représenté par son proviseur, Alain Riches Gouemba, seront dédiés à l'acquisition d'un tracteur avec accessoires, à l'actualisation des programmes d'enseignement agricole.

Avec le lycée technique agricole de Ouesso, également représenté par son proviseur Emile Félix Koto, il s'est agi d'une convention de 40.000.000FCFA devant servir à l'achat des motoculteurs et kits aratoires, à la réhabilitation du château d'eau, à l'actualisation des programmes puis l'équipement de la bibliothèque en ouvrages de spécialité.

Enfin les 20.000.000 FCFA alloués au Centre de vulgarisation des techniques d'élevage seront utilisés pour l'acquisition d'un reproducteur des aliments de bétail et la formation des éleveurs porcins et avicoles bénéficiaires des fonds à coûts partagés.

« Lors de la préparation du Pdac, le Congo et la Banque mondiale avaient convenu, entre autres, de soutenir la recherche, la formation professionnelle et supérieure agricole. Ces structures bénéficiaires ont été identifiées et retenues », a rappelé le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, Michel Elenga, ajoutant que « grâce à la mise en œuvre dudit projet, les acteurs agropastoraux et halieutiques de tous les districts ont aujourd'hui bénéficié des concours financiers non négligeables. Cela leur permet, en ces temps de pandémie de covid-19, de renforcer leurs activités. »

Cofinancé par le Congo et la Banque mondiale à hauteur de 60 milliards FCFA, le Pdac est mis en œuvre depuis avril 2018. Le renforcement des capacités des institutions qui soutiennent le développement de l'agriculture commerciale fait partie des composantes opérationnelles de ce projet.