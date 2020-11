Congo-Brazzaville: PCT Kouilou - Alexandre Mabiala élu président de la fédération

L'élection a eu lieu, le 16 novembre, à Loango lors de l'assemblée générale élective du conseil fédéral du Parti congolais du travai (PCT) du département du Kouilou sous la direction de la déléguée nationale, Pauline Issongo, secrétaire permanente du bureau politique de cette formation chargée des affaires sociales.

Le nouveau président du PCT Kouilou, Alexandre Mabiala, remplace à ce poste Raymond Bongo Mavoungou. Il est à la tête d'un secrétariat fédéral de onze membres. En plus de ce secrétariat fédéral, les participants aux assises ont également élu une commission de contrôle et d'évaluation de cinq membres dirigée par Raymond Bongo Mavoungou.

S'exprimant à l'occasion de ces retrouvailles, Pauline Issongo a rendu public le message du secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, adressé aux participants à cette assemblée générale élective en ces termes : « A la faveur de ces présentes assises, le secrétaire général a, au nom de la direction politique nationale et au sien, adressé les salutations militantes aux membres du PCT Kouilou, doublées d'un profond respect pour le travail abattu au niveau des cellules, sections et comités. Poursuivant son propos, l'oratrice a invité les participants à ces assises à observer une minute de silence en mémoire des membres du PCT arrachés par la mort. « La tenue de ces présentes assises est une preuve du climat de paix et de l'élan de camaraderie, d'unité et de la discipline observée tout au long des assemblées générales électives de base », a-t-elle signifié.

Pour sa part, remerciant la hiérarchie de son parti en vue de conduire des destinés du PCT au Kouilou, Alexandre Mabiala a rappelé que cet élan de restructuration des organes de base et intermédiaires de son parti à travers l'ensemble du territoire national représente un processus hautement stratégique qui vise avant tout l'efficacité sur le terrain électoral et la capacité des membres du PCT à préparer leur candidat à l'élection présidentielle de 2021 et aussi à capitaliser les grandes leçons du cinquième congrès ordinaire sur la nécessité de travailler ensemble en vue de garantir une victoire certaine au candidat du PCT, Denis Sassou NGuesso, dès le premier tour. « Il s'agira à l'occasion de cette consultation de mettre en valeur la forte mobilisation du PCT, sa puissance ainsi que son expérience dans la gestion politique, socio-économique et culturelle de la nation de gagner la bataille de l'unité et de la subsistance du PCT pour l'intérêt du peuple congolais, ranger toutes les forces en ordre de bataille, derrière le candidat du PCT Denis Sassou NGuesso », a-t-il indiqué.

Signalons qu'au cours desdits travaux, les participants ont prononcé deux motions, celle de soutien au président du comité central du PCT, Denis Sassou N'Guesso et celle de confiance au secrétaire général de ce même parti Pierre Moussa. Quant à la cérémonie de passation de consignes entre l'ancien et le nouveau président de la fédération PCT Kouilou, elle a eu lieu le 17 novembre à Loango. Alexandre Mabiala est député de Kakamoeka et président du conseil départemental du Kouilou