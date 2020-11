Congo-Kinshasa: Climat des affaires - Kinshasa accueille la sixième édition de Makutano

Le forum prévu pour le 10 décembre dans la capitale congolaise aura comme ambition de « booster l'émergence des champions africains ».

La sixième édition du forum Makutano se tiendra, le 10 décembre, à l'hôtel Pullman de Kinshasa. Comme chaque année, ce forum ambitionne de mettre, une fois de plus, en lumière le climat des affaires aussi bien en République démocratique du Congo (RDC) que dans la sous-région du continent africain. Makutano crée l'événement en proposant la « DRC Business et Investors champions league ».

Pour cette sixième édition, qui s'organise en format réduit, avec six invités majeurs et réservé en présentiel à une centaine d'acteurs économiques et politique de premier plan, l'évènement annuel tenu par le premier réseau d'affaires d'Afrique centrale, qui a comme ambition de « booster l'émergence des champions africains », voudrait aussi analyser en profondeur les notions d'interdépendance de la RDC et de l'Afrique avec le reste du monde.

Makutano 2020 place également au menu de cet évènement, les grands axes de développement liés à la transition écologique et à la mise en place de modèles durables adaptés aux économies et aux cultures africaines. Il s'agit ici, entre autres, des enjeux liés à l'agriculture durable, à l'appropriation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les administrations ou à l'intégration des jeunes dans les circuits économiques. Relevant les crises que le monde traverse au cours de cette année, dont la pandémie à coronavirus, le forum permettra également de discuter de la responsabilité historique de la RDC, qui devra prendra la présidence de l'Union africaine en 2021, en ce temps de bouleversements géostratégiques et économiques liés à la crise.

Pour le réseau Makutano, il est temps que l'Afrique, qui n'a pas été mise en pause par la pandémie de covid-19, crée ses champions économiques. « Il est temps que l'Afrique crée ses propres champions économiques, n'ayant pas été mise en pause par la pandémie de covid-19. Considérant que la RDC et l'Afrique ont ici une formidable opportunité pour revisiter leurs partenariats économiques et stratégiques extérieurs. À Makutano, on estime que cette crise doit inciter à interroger les options de développement qui sont aujourd'hui sur la table en Afrique et à aller vers plus d'échanges et de solidarité au sein du continent », indique un communiqué annonçant cet évènement.

Makutano, qui est une plateforme d'affaires de renom, rappelle-t-on, réunit depuis 2016 les champions économiques du Congo et de la sous-région ainsi que les décideurs (chefs d'état et ministres) en vue de créer des synergies à forte valeur ajoutée, développer les opportunités d'affaires et produire l'intelligence économique collective à même de transformer durablement les économies de la région. Le forum formule une réponse africaine aux questions économiques de la RDC et de la sous-région, tout en ouvrant la réflexion à des partenaires internationaux de premier plan.

Le réseau Makutano est né, selon sa promotrice, Nicole Sulu, avec le désir de créer un réseau d'affaires qui permettrait de renouer le dialogue entre les acteurs économiques et les acteurs institutionnels. Depuis sa première édition, le réseau Makutano est un lieu de rencontre entre le savoir et le pouvoir. Le rendez- vous est donc pris le 10 décembre pour la Champions League.