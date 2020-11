Congo-Kinshasa: I make 4 My City - Lisungi FabLab remporte le prix du public

Les internautes se sont laissé séduire par « La mode en mode recyclage », l'un des deux projets congolais conçu au Campus numérique francophone de Kinshasa (CNF) en compétition au quatrième challenge international des FabLabs solidaires pour lequel ils ont manifesté leur préférence.

Récompensé par la Fondation Orange le 5 novembre, le projet repose sur une ligne de vêtements et accessoires de mode réalisés par le trio Elysée Ngalula, Thessy Ngalula et Michaëlle Kanku. Tel que présenté à I make 4 My City « La mode en mode recyclage » comporte onze prototypes d'articles. Il s'agit de quatre robes, une blouse, une chemise homme, une jupe, deux capes et un ensemble boucles d'oreilles avec collier assorti, a confié Elysée au Courrier de Kinshasa. Pour la styliste du groupe, c'est la portée environnementale du projet qui a joué en faveur de son choix par les internautes. Et qui plus est, nous a-t-elle dit, le trio est le « seul à avoir osé le recyclage comme il l'a fait et le projet embrasse plusieurs domaines à la fois ». Ainsi, nous a-t-elle présenté les deux coups du cœur très enthousiaste. Le premier, c'est « la robe réalisée avec des tissus recyclés sur lesquels ont été posés des motifs découpés au laser et dont la partie jupe est un sac-poubelle orné de perles en bois également découpées au laser », suivie de « la robe ornée de capsules de bière et boissons gazeuses ramassées dans la rue ».

Il n'en reste pas moins que la « chemise recyclée, stylisée avec un gilet incrusté, fait d'un côté avec un sac plastique et de l'autre avec un sachet d'emballage biodégradable » d'usage commun à Kinshasa est originale. Et, selon la styliste, « ses fermetures, des boutons en bois », plaisent bien. L'on peut en dire autant de « la blouse en tulle recyclée ornée de perles en bois découpées au laser ». Elles sont parmi les pièces qui font la grande particularité de « La mode en mode recyclage », notamment aussi la singulière robe faite de cravates. Et, du côté accessoires, l'ensemble boucles d'oreilles-collier à base de fils de linges en nylon vendus sur le marché kinois.

Un défilé en vue

Elysée se réjouit que le public ait compris « la motivation première de "La mode en mode recyclage", apporter une solution positive aux problèmes de l'environnement ». Fort de l'engouement général observé pendant le concours et même après, la styliste affirme que le trio est porté à organiser un défilé dans un premier temps. Ce qui, à coup sûr devrait donner une bien meilleure visibilité au projet dans son ensemble. Surtout que, soutient-elle encore : « Beaucoup de gens ont cru en nous. On ne va pas décevoir ce grand public qui nous a donné ces voix qui nous ont permis de gagner. Nous allons porter haut ce projet ». Savoir que, la grande perspective de « La mode en mode recyclage » « est de développer des partenariats avec les acteurs économiques de la ville de Kinshasa pour sensibiliser au recyclage », fait savoir l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF). Ce, renchérit-elle, pour « aboutir à terme à la création d'une start-up ».

Avec le prix du public octroyé à « La mode en mode recyclage », Lisungi FabLab est primé pour la deuxième année consécutive par la Fondation Orange. En effet, l'on se souviendra que, déjà l'an dernier, le FabLab solidaire de l'AUF avait obtenu le prix du jury pour son « Lavabo intelligent ». Le projet innovant dont un exemplaire est placé à l'entrée du CNF de Kinshasa prouve son efficacité en cette période où la pandémie de la covid-19 continue de sévir dans certaines parties du monde. Cette fois, c'est le collectif exclusivement féminin conduit par Elysée Ngalula récompensé parmi les quatre projets numériques lauréats qui prend le relais du collectif masculin composé de Ray Badosanya, Serge Paluku, Éric Heri et Ariel Ngeleka. Ils constituaient la première vague des formés de Lisungi Fablab lancé juste quelques mois avant I make 4 My City, en 2018. Ils ont tout de suite fait honneur à la nouvelle structure née du partenariat de l'AUF avec la Fondation Orange. Lisungi Fablab signait sa toute première participation au challenge international des FabLabs solidaires et s'en retournait récompensé.

Pour cette année 2020, treize projets numériques, dont les quatre présentés par Lisungi FabLab et Ongola FabLab du Cameroun, étaient en lice à la quatrième édition d'I Make 4 My City. Le challenge international avait mis en compétition des équipes de jeunes en insertion issues de sept pays (Cameroun, Espagne, France, Pologne, RDC, Sénégal, Tunisie). Chacun d'eux devait imaginer et produire grâce au numérique des créations appliquées aux univers de la mode, du design, des arts. Les prix décernés, d'une valeur de 10 000 euros chacun, sont censés contribuer au développement des projets primés.