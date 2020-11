Congo-Kinshasa: Denis Kambayi rend homage à Kasonga Tshilunde

Le monde de la presse s'est réveillé mardi 17 novembre par une très triste nouvelle faisantt état de la disparition du président de l'Union Nationale de la Presse du Congo (UNPC), Boucard Kasonga Tshilunde.

Une grande perte non seulement pour la presse, mais aussi pour le Grand Kasaï, que le président Denis Kambayi Cimbumbu n'a pas hésité de réagir sur les colonnes de La Prospérité, rendant hommage à celui qui était pour lui, le tout dernier témoin de son investiture par les grandes autorités traditionnelles Kalamba Muanangana Emery, Mutombo Katshi, Lumpungu, Matadi wa Babindi et Kamangu Mulonzo comme président du Grand Kasai.

C'est à ce titre dit Denis Kambayi, que Kasango Tshilunde contre vents et marrée, avait décidé de rester à ses côtés en tant que personnalité ressource pour assumer les fonctions de Secrétaire Général de la Synergie des Notables et associations du Grand Kasaï (SYNAGK).

«J'ai été avec lui le dimanche 8 novembre, dans la soirée en sa résidence privée de Binza UPN, pour une séance de travail autour de certaines lettres et notifications des présidents provinciaux et ceux de la diaspora de la SYNAGK, alors qu'il ne se sentait pas bien.

Le lundi matin, je l'ai appelé pour en savoir un peu plus, mais il me dira que : président et mon jeune frère, la situation n'a pas changé d'où ils devaient se rendre à l'hôpital avec sa tendre épouse. Vendredi 13 novembre, le sachant malade, j'ai préféré appeler un de ses proches collaborateurs, Vieux Copain Tshipamba, et ce dernier m'a rassuré que Mukulumpe Boucard a récupéré et s'apprêtait à effectuer ce mardi 17 novembre 2020, un voyage vers Kananga pour aller organiser et installer le comité sectionnaire l'UNPC du Kasaï-Central, mais aussi participer au 40ème jour de retrait de deuil de sa défunte petite-sœur. Quand je reçois l'information de son décès aux petites heures du matin ce mardi 17 novembre, je me suis empressé pour appeler et sermonner Copain Tshipamba de m'avoir menti que le vieux Boucard avait récupéré sa santé. C'est en sanglots que Copain Thsipamba me répond à partir de Kananga, en ces termes:" LEADER, JE SUIS À KANANGA EN EQUIPE D'AVANCE POUR ACCUEILLIR TON GRAND FRÈRE, LE PRÉSIDENT DE L'UNPC ET SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SYNERGIE DES NOTABLES ET ASSOCIATIONS DU GRAND KASAI, MAIS VOILÀ LA NOUVELLE QUI NOUS ARRIVE... . Mukua Kasanzuwa Kua Mbwanya, Mushiya Kuetu Ukadi, nous quitte à 70 ans"».

Denis Kambayi invite tous les membres de la Synergie des Notables et Associations du Grand Kassaï d'accompagner l'âme de l'illustre disparu par les prières et actions de grâce, en attendant la mise en place du programme officiel avec sa famille biologique, l'UNPC et la SYNAGK.

Boucard Kasonga Tshilunde est né le 08 décembre 1950, à Tshikula, et il est originaire du même village, secteur de Kamuandu, territoire de Dibaya et province du Kasaï-Central.