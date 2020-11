Congo-Kinshasa: Lutte contre la Covid-19 - SANRU offre des équipements de protection individuelle aux formations sanitaires

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, SANRU Asbl a apporté sa contribution dans le combat que mène le Gouvernement congolais face à cette pandémie mondiale en offrant, ce mardi 17 novembre 2020, des équipements de protection individuelle aux centres de santé de Kintambo et de la commune de Bandalungwa.

Ces équipements de protection individuelle constituent un maillon indispensable d'une riposte d'urgence efficace des pays au COVID-19. Et cela a été rendu possible grâce au Fonds mondial et dont un financement de la lutte contre le COVID-19 a été approuvé au travers d'une reprogrammation ou d'économies, ou encore du dispositif de riposte au COVID. A travers cette remise, les prestataires sont appelés à faire un bon usage dans le strict respect des gestes barrières.

En effet, l'asbl SANRU via son sous récipiendaire de l'Armée du salut, a fait le don dans deux zones de santé de Kinshasa dont la zone de santé de la commune de Kintambo et celle de la commune de Bandalungwa. Cette cérémonie qui a eu pour cadre les locaux desdites zone, s'est déroulée en présence de Docteur Jean Honoré Miankala, Programme manager de l'Armée du salut et les représentants de chacune de ces deux zones de santé.

L'occasion faisant le larron, le médecin Chef zone, Dr Mbuse Maholo, s'est réjoui dans son mot de circonstance de réceptionner ces dons et il a tenu à remercier Sanru et tous les partenaires impliqués dans la lutte contre la pandémie à coronavirus en RDC de la main forte leur prêtée en cherchant à asseoir la prévention et contrôle de l'infection dans leurs services de soins.

Patrick Bukasa, a souligné la présence de M. Claude Bokonda, de l'antenne Sanru de Kinshasa, qui met en œuvre ces activités en collaboration avec l'Armée du Salut.

Du côté de la zone de santé de Bandalungwa, l'Administrateur Général en charge des ressources, M. Muwawa Masangila Emile, a souligné que c'est un réel plaisir pour lui de réceptionner l'important lot de ces équipements. La remise de ce don, a-t-il dit, traduit la volonté de Sanru et ses partenaires à accompagner les formations sanitaires.

Dans les prochains jours, SANRU asbl prévoit de faire une descente d'autres différents centres de santé.